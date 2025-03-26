720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園馬來長吻鱷「酷龍」新居入厝，然而牠體重重達720公斤，要搬家是個浩大工程，出動30名工作人員清晨6點齊聚待命，合力幫酷龍搬回整修後的熱帶雨林入口水池。

熱帶雨林入口區的舊水池進行翻修，以更寬闊的空間歡迎長吻鱷「酷龍」回歸，酷龍目前體長5.5公尺，重達720公斤，雖然僅是園內的照養空間調度，但要移動這隻「巨獸」也是一大工程。園方表示，哺乳動物可以數個月前先「減敏訓練」熟悉搬運箱，但馬來長吻鱷卻不適用，因此必須事前做好縝密規劃，盡可能讓長吻鱷保持冷靜以利搬運。

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▲長吻鱷酷龍重達720公斤，隨著冬天接近體重會變得更重。（圖／台北市立動物園提供）



▲30名工作人員為了酷龍搬家待命。（圖／台北市立動物園提供）

25日清晨6點，30多名工作人員齊聚現場待命，事前頻繁分工演練，從搬家影片能看見，工作人員先將運輸籠放進水中，並用繩索套住酷龍，酷龍也隨之翻滾幾圈，然而在保育員的引導下，牠很快就平靜下來，在微微催促引導下順利進入運輸籠，工作人員也藉機測量身長、體重以及採血。最終在雙吊車的交替運輸下，酷龍順利送上卡車並載運到雨林區入口水池安置。

▲酷龍搬家到新建的大水池。（圖／台北市立動物園提供）

目前酷龍適應良好，中午溫暖的時候，牠會在水中擺尾游動探索。園方提醒，鱷魚向來喜歡安靜不愛受打擾，請勿對牠喊叫或用任何物品打擾牠，這樣大家才能有機會拍到英姿颯爽的酷龍。

▲酷龍在熱帶雨林區修建的大水池曬太陽。（圖／台北市立動物園提供）