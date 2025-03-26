ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園馬來長吻鱷「酷龍」新居入厝，然而牠體重重達720公斤，要搬家是個浩大工程，出動30名工作人員清晨6點齊聚待命，合力幫酷龍搬回整修後的熱帶雨林入口水池。

熱帶雨林入口區的舊水池進行翻修，以更寬闊的空間歡迎長吻鱷「酷龍」回歸，酷龍目前體長5.5公尺，重達720公斤，雖然僅是園內的照養空間調度，但要移動這隻「巨獸」也是一大工程。園方表示，哺乳動物可以數個月前先「減敏訓練」熟悉搬運箱，但馬來長吻鱷卻不適用，因此必須事前做好縝密規劃，盡可能讓長吻鱷保持冷靜以利搬運。

馬來長吻鱷酷龍搬家。（圖／台北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長吻鱷酷龍重達720公斤，隨著冬天接近體重會變得更重。（圖／台北市立動物園提供）

馬來長吻鱷酷龍搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲30名工作人員為了酷龍搬家待命。（圖／台北市立動物園提供）

25日清晨6點，30多名工作人員齊聚現場待命，事前頻繁分工演練，從搬家影片能看見，工作人員先將運輸籠放進水中，並用繩索套住酷龍，酷龍也隨之翻滾幾圈，然而在保育員的引導下，牠很快就平靜下來，在微微催促引導下順利進入運輸籠，工作人員也藉機測量身長、體重以及採血。最終在雙吊車的交替運輸下，酷龍順利送上卡車並載運到雨林區入口水池安置。

馬來長吻鱷酷龍搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲酷龍搬家到新建的大水池。（圖／台北市立動物園提供）

目前酷龍適應良好，中午溫暖的時候，牠會在水中擺尾游動探索。園方提醒，鱷魚向來喜歡安靜不愛受打擾，請勿對牠喊叫或用任何物品打擾牠，這樣大家才能有機會拍到英姿颯爽的酷龍。

馬來長吻鱷酷龍搬家。（圖／台北市立動物園提供）

▲酷龍在熱帶雨林區修建的大水池曬太陽。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園馬來長吻鱷長吻鱷酷龍鱷魚搬運

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

反對群眾怒嗆「滾回去」　亞亞囂張反嗆「妳進來嘛」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

拍到章魚騎在「世界最速鯊背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過

貓媽帶頭套回家　雙胞胎小孩「同步炸毛」飛機耳警戒

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

阿公伸手偷摸遭「不孝貓孫家暴」　嚇縮身體倒退嚕：對...對不起

720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

貓熊「福寶」靜養107天重新見客　探索新造設施、吃竹筍

被列入安樂死名單　收容所狗狗「每天悲傷面壁等死」心碎畫面曝　

小黑狗變大長腿堅持睡「迷你窩」　蜷縮成一團努力塞進

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？解碼「貓叫聲12個秘密」幫你成為首席翻譯官

720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

女為了登機硬把寵物犬「折進超小外出袋」　網怒：狗狗完全不能動

奴才突聽「叩叩叩」　原來是萌汪「尾巴狂甩床」做美夢

關收容所1個月！狗狗露「悲傷眼神」求救　網不捨：快來收養牠

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

拍到章魚騎在「世界最速鯊背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過

奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

凱基金老總喊「對象不單指安泰銀」　擴衝分行拉大規模

慎終追遠平安回家！清明墓地火警頻傳　消防曝「四不一要」

維護美好市容環境！花蓮規範公私土地清潔責任　不定期巡查取締

黃子佼陷性醜聞害慘孟耿如　好友張清芳拒回應...原因曝光

串流收視週榜／《協商的技術》3看點！不只李帝勳銀髮帥…飆戲3大咖

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了：這裡是先禁國家

獨家／「台大五姬」翁滋蔓睽違1年現身　鬆口談身家千億男友婚姻進度

花蓮東華附小發明展選拔賽奪佳績　市長魏嘉彥請吃牛排

世新女籃誓師劍指UBA六連霸！　僅註冊9球員陣容再創榮耀

警尋獲迷途失智老人　家屬深表感謝

寵物動物熱門新聞

黑汪幫阿嬤拿衛生紙　換姐就無視

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

柴犬關節退化　外泌體幫牠開心出門

阿公伸手偷摸　慘遭不孝貓孫家暴

720KG鱷魚搬家　綁繩翻滾自己進籠

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

每天載狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅

女為了登機　硬把寵物犬「折進超小外出袋」

讀者迴響

熱門新聞

黑汪幫阿嬤拿衛生紙　換姐就無視

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

柴犬關節退化　外泌體幫牠開心出門

阿公伸手偷摸　慘遭不孝貓孫家暴

720KG鱷魚搬家　綁繩翻滾自己進籠

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

每天載狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅

女為了登機　硬把寵物犬「折進超小外出袋」

黑幫電影最愛大犬　以為自己是貓

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面