飼主病逝狗狗參加葬禮狂刨土　家人心疼：牠沒離開過一步

記者李依融／綜合報導

祕魯一隻叫做克里斯賓(Crispín)的狗狗跳進放棺木的土坑，久久不願意離開，因為裡面是牠最愛的主人。這個畫面被家人拍下來分享到Titok，讓26.5萬人心疼按讚，而家人表示，克里斯賓在主人生病之際，也沒有離開過病榻旁。

克里斯賓的飼主叫做賈辛托(Jacinto)，日前罹病去世，家人沉痛地送他最後一程，而克里斯賓似乎也知道這是最後的告別，跳進埋葬的土坑久久不願離去。賈辛托的表妹娜塔莉亞(Natalia)將這段影片分享到Tiktok，「克里斯賓一直在他身邊陪著，一直到他離世那天。」

大家看到克里斯賓不願意離開，其實也不意外，他們都知道克里斯賓和主人的感情有多麼密切，「他們是最好的朋友，我想克里斯賓是在用自己的方法說再見」。家人看到狗狗的舉動也滿滿感動，他們想跟克里斯賓說，「謝謝你，陪伴著賈辛托直到最後一刻」。

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▲克里斯賓不斷在飼主的墓前刨土。（圖／翻攝自Tiktok@saltapeque）



網友們看到影片也滿滿庭，「看到牠在刨地，我忍不住哭了」、「現在我慶幸我的狗狗比我早走，我可以調適那樣的傷痛，很難想像如果我比牠早離開，牠該怎麼辦才好。」、「牠想要主人回來，太揪心了」、「希望家人領養牠，跟以前的主人一樣疼愛牠」。

▲克里斯賓陪伴飼主到人生的最後一刻。（圖／翻攝自Tiktok@saltapeque）