飼主病逝狗狗參加葬禮狂刨土　家人心疼：牠沒離開過一步

@saltapeque El mejor amigo del hombre hasta el final, el se llama Crispín y es el perrito de mi primo, cuando estaba enfermo Crispín no se separó de él, hasta el día de su fallecimiento Crispín lo acompañó, Crispín no entendía por qué mi primo estaba bajo tierra y quería ir con él gracias Crispín por acompañar a mi primo hasta el final. #dog #doglove #dogsad ♬ Married Life (From "Up") - Sergy el Som
記者李依融／綜合報導
祕魯一隻叫做克里斯賓(Crispín)的狗狗跳進放棺木的土坑，久久不願意離開，因為裡面是牠最愛的主人。這個畫面被家人拍下來分享到Titok，讓26.5萬人心疼按讚，而家人表示，克里斯賓在主人生病之際，也沒有離開過病榻旁。
克里斯賓的飼主叫做賈辛托(Jacinto)，日前罹病去世，家人沉痛地送他最後一程，而克里斯賓似乎也知道這是最後的告別，跳進埋葬的土坑久久不願離去。賈辛托的表妹娜塔莉亞(Natalia)將這段影片分享到Tiktok，「克里斯賓一直在他身邊陪著，一直到他離世那天。」
大家看到克里斯賓不願意離開，其實也不意外，他們都知道克里斯賓和主人的感情有多麼密切，「他們是最好的朋友，我想克里斯賓是在用自己的方法說再見」。家人看到狗狗的舉動也滿滿感動，他們想跟克里斯賓說，「謝謝你，陪伴著賈辛托直到最後一刻」。
▲克里斯賓不斷在飼主的墓前刨土。（圖／翻攝自Tiktok@saltapeque）
網友們看到影片也滿滿庭，「看到牠在刨地，我忍不住哭了」、「現在我慶幸我的狗狗比我早走，我可以調適那樣的傷痛，很難想像如果我比牠早離開，牠該怎麼辦才好。」、「牠想要主人回來，太揪心了」、「希望家人領養牠，跟以前的主人一樣疼愛牠」。
▲克里斯賓陪伴飼主到人生的最後一刻。（圖／翻攝自Tiktok@saltapeque）
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