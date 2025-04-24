網購誤買550隻小雞不能退！他急蓋雞舍開養　網笑：強迫創業

▲老翁在網購平台誤買了550隻小雞，因活體動物不能退貨，只能開始他的養雞之路。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

大陸安徽省蚌埠市一名老翁近日不慎開通免密支付，竟通過網購買下550隻小雞。當事人收到貨後，連忙聯繫賣家退貨退款，無奈對方表示活體動物不能退貨，最後老翁擔心小雞死亡，只能急忙搭建雞舍，開始養雞之路。

綜合陸媒報導，部分網購平台提供無須確認密碼、就能付款下單的功能，卻也引發不少爭議。安徽省蚌埠市一名老翁近日就在網購平台開通「免密支付」功能，但他卻渾然不知，隨後更不小心花了790元人民幣（約新台幣3520元），買下550隻小雞。

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老翁收到貨後嚇了一跳，表示自己並未下單；妻子查看他的手機後才發現，原來是因為免密支付，才導致老伴誤買了550隻小雞。事後老翁聯繫賣家，希望能退款退貨，無奈活體動物不能退貨，他只能急忙在親戚家搭建雞舍，收留這些小雞。

該事件一經曝光，不少網友幽默地表示「強迫創業」、「這賽道就這樣活生生開闢了」、「快進成養雞專業戶」、「可以申請產業扶持和助農專項補助了吧」、「誤打誤撞成了養殖大戶，坐上了大老闆寶座」、「老翁買雞，焉知非福」。

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