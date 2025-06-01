凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

記者李依融／綜合報導

美國科羅拉多州貓奴雪莉(Amy Auffret Shelly)準備入睡時，發現愛貓肉丸(Meatball)還沒回家，便留了門讓貓咪自己返家，然而凌晨4點她被東西的撞擊聲吵醒，仔細一看自家的肉丸是回家了，然而還有一隻「大山貓」。雪莉報警請求協助，警察來了之後出了一個「主意」，但結果有點逗趣。

雪莉住在科羅拉多州的山區，不久前的晚上她準備入睡時，發現自家飼養的貓咪肉丸還沒有回家，於是留了門給肉丸，而這扇門確實讓肉丸順利回家了，不過雪莉凌晨4點被撞擊聲吵醒，她發現有隻山貓在自家的客廳層架上閒晃。

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▲雪莉向警員指出山貓的位置。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）



雪莉立刻報警請求協助，傑佛遜警局(Jefferson County Sheriff's Office)很快就派員到場，2名警員見狀決定利用現有的工具，他們拿出「雷射筆」，運用「逗貓」的原理，希望讓山貓趕緊追著雷射筆光點離開，雪莉見狀覺得這想法太搞笑了。警員表示，「貓都一樣啦，貓都愛雷射筆的！」，然而事實是，這絕妙的想法完全沒有奏效，山貓只是盯著光點的移動，自己則是一動也不動。

▲警員的「逗貓妙招」讓雪莉覺得太搞笑。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）

最後警員向科羅拉多州野生動物管理局詢問，對方建議只要開著門等山貓自己離開即可，最後等候了整整4個小時，山貓才心甘情願自己離開，雪莉也說，「肉丸在這次事件中並沒有受到傷害」。

傑佛遜警局分享了這起事件，網友們笑說，「我跟警員想法一樣！我也會隨身帶雷射筆耶！」、「事實證明，貓是貓，山貓是山貓」、「帶錯了啦，應該要帶貓罐罐的」。

▲山貓最後待了4小時自己離開。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）