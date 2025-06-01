ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

記者李依融／綜合報導

美國科羅拉多州貓奴雪莉(Amy Auffret Shelly)準備入睡時，發現愛貓肉丸(Meatball)還沒回家，便留了門讓貓咪自己返家，然而凌晨4點她被東西的撞擊聲吵醒，仔細一看自家的肉丸是回家了，然而還有一隻「大山貓」。雪莉報警請求協助，警察來了之後出了一個「主意」，但結果有點逗趣。

雪莉住在科羅拉多州的山區，不久前的晚上她準備入睡時，發現自家飼養的貓咪肉丸還沒有回家，於是留了門給肉丸，而這扇門確實讓肉丸順利回家了，不過雪莉凌晨4點被撞擊聲吵醒，她發現有隻山貓在自家的客廳層架上閒晃。

警員跟山貓玩雷射筆。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff`s Office臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雪莉向警員指出山貓的位置。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）

雪莉立刻報警請求協助，傑佛遜警局(Jefferson County Sheriff's Office)很快就派員到場，2名警員見狀決定利用現有的工具，他們拿出「雷射筆」，運用「逗貓」的原理，希望讓山貓趕緊追著雷射筆光點離開，雪莉見狀覺得這想法太搞笑了。警員表示，「貓都一樣啦，貓都愛雷射筆的！」，然而事實是，這絕妙的想法完全沒有奏效，山貓只是盯著光點的移動，自己則是一動也不動。

警員跟山貓玩雷射筆。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff`s Office臉書）

▲警員的「逗貓妙招」讓雪莉覺得太搞笑。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）

最後警員向科羅拉多州野生動物管理局詢問，對方建議只要開著門等山貓自己離開即可，最後等候了整整4個小時，山貓才心甘情願自己離開，雪莉也說，「肉丸在這次事件中並沒有受到傷害」。

傑佛遜警局分享了這起事件，網友們笑說，「我跟警員想法一樣！我也會隨身帶雷射筆耶！」、「事實證明，貓是貓，山貓是山貓」、「帶錯了啦，應該要帶貓罐罐的」。

警員跟山貓玩雷射筆。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff`s Office臉書）

▲山貓最後待了4小時自己離開。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office臉書）

關鍵字： 山貓逗貓雷射筆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

「身體只剩一半」女目睹無尾鱷魚過馬路　驚嚇：還以為是狗

男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

老犬堅持出門大小便　大牙頭痛雪納瑞倔脾氣

邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

逃獄被逮！當事狗「道歉了」　網笑：太可愛直接無罪釋放

中午「發亮黑熱狗」曬到燒燙燙　搖尾打哈欠媽咪兩分鐘投降

挑食米克斯上演「假吃戲碼」　狂舔飯飯...一點都沒下肚XD

凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

高雄嚴重車禍「重機騎士傷重不治」！送醫狀況惡化　家屬放棄急救

6月翻身！4生肖好運爆棚　事業、財運、桃花全到位

颱風延期8個月！LANY首登港都開唱　主唱告白「我愛上高雄了」5千粉絲朝聖

78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了

台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕供稱：大概偷了60次

好市多女店員工作一半「裙底遭偷拍」！變態男竟是陸軍少校

華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

小小船長準備出航　親子同樂的海洋假期

全家快樂出航！搭乘歌詩達莎倫娜號歡度盛夏時光

寵物動物熱門新聞

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

蓑羽鶴誤入老虎區遭分食！遊客嚇：職場命案

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

山貓闖家門　警員想出「趕貓妙招」

身體剩一半　女目睹無尾鱷魚過馬路

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

老犬堅持出門大小便　大牙好頭痛

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

捐血勿搬重物　7公斤橘貓怎麼說

讀者迴響

熱門新聞

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

蓑羽鶴誤入老虎區遭分食！遊客嚇：職場命案

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

山貓闖家門　警員想出「趕貓妙招」

身體剩一半　女目睹無尾鱷魚過馬路

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

老犬堅持出門大小便　大牙好頭痛

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

捐血勿搬重物　7公斤橘貓怎麼說

鸚鵡搖屁屁按貓臉　網友卻全歪樓

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面