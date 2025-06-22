提供AIoT、即時傳輸、冷鏈能力　台哥大助玉管處續探山椒魚奧秘

▲阿里山山椒魚護卵行為。（圖／玉山國家公園管理處提供，印莉敏攝影）

記者高堂堯／南投報導

阿里山山椒魚為台灣高山特有種生物暨法定第二級保育類物種，玉山國家公園管理處為積極因應全球氣候變遷及棲地破碎化對其造成之衝擊，日前與台灣大哥大公司簽約合作，共同推動阿里山山椒魚之保育、研究與環境教育行動，並深

化國家公園與企業夥伴的跨領域合作。

「阿里山山椒魚保育合作備忘錄簽署儀式」於13日舉行，玉管處說明，阿里山山椒魚(Hynobius arisanensis)為全球兩棲類小鯢科分布最南界的物種，且為臺灣特有且列名於《野生動物保育法》之第二級保育類物種、2024年臺灣兩棲類紅皮書名錄列為國家易危物種，對氣候與棲地微環境變化極為敏感、長期面臨生存壓力，而玉山園區為其最主要的分布區域之一。

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▲▼玉管處長盧淑妃與台灣大哥大永續品牌公關部副總經理兼基金會執行長劉麗惠簽署合作備忘錄。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

玉管處針對阿里山山椒魚進行監測與研究計畫已超過16年，近年更聚焦於其繁殖學、早期生活史、棲地圈養繁殖試驗與親緣地理結構等研究議題，收集對族群存續關鍵影響的水棲繁殖資料，並取得多項突破性成果；其中在山椒魚棲地的塔塔加管理站進行圈養及繁殖試驗，百年來首次完整記錄2筆阿里山山椒魚受精卵發育、孵化與變態過程，建立其早期生活史的第一手詳細完整影像資料，並記錄到其親代協助山椒魚蝌蚪孵化的珍貴獨特畫面，同時完成2年的幼體生長曲線紀錄，今年也完成環教暨科學紀錄片《雲嶺間的靜默信使:阿里山山椒魚繁殖之謎》，將繁殖、胚發育分化、孵化、過程與親代照護行為進行完整生命歷程影像紀錄。

▲阿里山山椒魚棲地圈養繁殖試驗成功的經驗，提供未來野外繁殖棲地保育重要資訊。

玉管處指出，阿里山山椒魚的研究與保育工作因其高海拔、地形崎嶇與夜行性特質，對研究技術與設備需求極高，本次與台哥大公司之合作，將其多項核心能力導入高山生態研究領域，包括導入人工智慧物聯網（AIoT）技術與即時傳輸設備，協助遠距監控溫濕度、棲地影像並採集環境數據，提高研究效率、同時減輕研究人員高海拔採樣的身體負擔與風險；在棲地內設置圈養觀察設施，長期且連續記錄山椒魚早期生活史及親代護幼行為，幫助蒐集繁殖微環境溫溼度，為山椒魚生命中最脆弱又關鍵的階段提供重要數據；支援液態氮桶及負80度C超低溫冷凍冰箱等冷鏈技術，保存山椒魚、臺灣黑熊、臺灣石虎、臺灣水鹿與臺灣梅花鹿等；投入人才培育資源，讓年輕研究人員能穩定投入長期研究。

此外，台哥大公司亦協助玉管處推動保育影像記錄與宣導工作，使科學研究成果可讓社會大眾理解，落實企業對自然資本與公民教育之雙重責任；玉管處長盧淑妃表示，此次合作亦符合《自然相關財務揭露準則(TNFD)》與聯合國永續發展目標(SDGs)中關於生物多樣性、氣候行動與夥伴關係之具體指標，該處未來將持續推動以種原多樣基因庫保存、生活史建構與長期監測為核心的研究平台，結合企業與社會參與，促進跨領域保育行動落實。