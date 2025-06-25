我不是狗我是一棵草！巴哥犬不想回家　使出「草叢隱身術」

▲巴哥犬法蘭奇用草遮臉裝偽裝，拒絕回家中！（翻攝自Tiktok @frankiedoesny）

圖文／鏡週刊

每次出去玩都不想回家的，不只小孩會耍賴，狗狗也會！住在美國紐約的巴哥犬「法蘭奇（Frankie）最近靠一招「草叢隱身術」在TikTok爆紅，影片中牠假裝自己是植物，想躲過回家的命運，結果不但被媽媽當場拆穿，還因為表情太戲劇化笑翻百萬網友！

坐進草堆「臉遮好」法蘭奇：「我現在是植物了！」這段爆紅影片畫面一開始，法蘭奇發現玩樂時間可能要結束，立刻衝向草堆「坐下裝死」，還故意把臉藏在一棵比牠高一點的小樹後面，彷彿在說：「我不是狗，是一棵正在光合作用的植物。」

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媽媽站在不遠處淡定地看著愛犬「演出」，對著草堆喊話：「我還是能看到你！」法蘭奇則不死心，還在原地東張西望，看媽媽會不會真的走掉。

眼看偽裝被識破，法蘭奇瞬間露出「崩潰表情」，滿臉寫著：「你怎麼知道是我！」而當媽媽繼續喊「別再擺臭臉了啦～」，牠竟然立刻擠出一個「皮笑肉不笑」的表情，然後又裝沒事般地望向遠方，彷彿剛剛什麼都沒發生。

這段影片短短幾十秒卻笑果十足，目前已累積超過290萬次觀看、近10萬讚數，網友們也紛紛留言配合演戲：「我完全沒看到狗啊，哪裡有狗？」「對植物講話太奇怪了吧」、「牠已經消失在空氣中了」、「這演技根本值得奧斯卡最佳男主犬！」



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