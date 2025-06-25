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兩隻全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編：是牠們拯救我們

娛樂中心／綜合報導

台灣動物緊急救援小組（ARTT）日前接獲一位大學生發出的網路緊急求援訊息，在屏東崁頂鄉的一處偏遠村落，發現兩隻才剛出生沒幾天的小貓咪，身形瘦小、虛弱不堪，一隻僅重300克，另一隻更只有250克。牠們尚不會走路，也無法自行進食，雙眼更因感染而潰爛變形，幾乎無法辨認原本的模樣。

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

在台灣動物緊急救援小組日夜搶救下，獸醫師細心清創、點藥、打針；照護人員則每四小時以人工方式一滴一滴餵奶，從未間斷。經過長時間努力，兩隻小貓最終奇蹟生還。雖然牠們的視力無法恢復，幾近全盲，但能夠活下來，對兩隻一度生命垂危的小貓來說，已是最大鼓舞。

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼兩位認養人分享照護這對小貓咪的心情。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

考量兩隻小貓無法自行覓食與應對外在風險，台灣動物緊急救援小組決定不讓牠們回到野外，但安置如此年幼且失明的貓咪並不容易。正當團隊為牠們未來苦惱時，來自高雄左營的兩位女士主動聯繫，表示看到牠們的故事後深受感動，願意承擔照顧責任。

經過數次訪問與詳盡溝通，最終完成正式認養手續，兩隻全盲小貓順利交由兩位女士照護。半年後，台灣動物緊急救援小組的認養追蹤團隊前往探視時，幾乎認不出牠們原本的模樣。這對小生命如今毛色亮麗、活力充沛，雖然看不見，但步伐穩健，對環境充滿信心。

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼兩隻貓咪在推車裡打鬧、玩耍。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

兩位女士替牠們取名為「啾啾」與「弟弟」，並分享牠們是最乖巧、最貼心的毛孩子，洗澡不掙扎，剪指甲也不反抗，出門乘坐推車時安靜穩定，看不到風景，卻更懂得珍惜陪伴的時光。

▲▼全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲兩位認養人細心地照護貓咪。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

當被問及領養牠們是否遇到困難，兩位天使姐姐說：「與其說我們遇到困難，不如說牠們是拯救我們。我們當時面臨一些低潮，他們的出現像是兩隻小天使降臨，撫慰我們的心。」雖然領養者對寵物毛過敏嚴重，但她無謂地說：「我有自己的方式去克服，不會讓過敏成為我們的阻礙。」

台灣動物緊急救援小組感謝所有在這段歷程中伸出援手的人。台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，兩隻全盲貓的照護非常不易，也很高興遇到這麼好的認養人。他也強調：「所有的傷病流浪貓狗救援回來，我們都是給予最完善的醫療，結束後也盡力幫忙找好的認養人，其實這樣的故事非常多。」

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台分享救援案例。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台分享救援案例。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組的救援可憐的傷病貓狗後，都會給予最完善的醫療與細心照護，在網站與社群平台上，也都會持續公開與更新，每一個救援個案的醫療進度與後續狀況，網路上出現的惡意抹黑，指責對受傷動物不醫治的言論，其實對長年默默付出的團隊都是一種極大的打擊，也對正在等待幫助的浪浪們造成傷害。

若社會大眾能以更多理解與鼓勵，支持第一線的救援夥伴，相信能讓這條艱難的救援之路走得更長、更遠，也讓受傷的動物們都能獲得最完善的處置與照顧。

關鍵字： 台灣動物緊急救援小組ARTT

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