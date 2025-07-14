漁夫去捕魚竟撈到「虛脫美洲豹寶寶」　牠驚恐死命抓漁網

記者李依融／綜合報導

巴西漁夫拉比(Vanderlei Rabi)在捕魚時看到有動物在水中載浮載沉，原以為是水豚，靠近一看才發現是一隻幼年美洲豹！這隻美洲豹疑似體力不支而脫隊，但在拉比與友人們的幫助下，牠有機會與媽媽和兄弟姊妹團聚。

▲美洲豹寶寶死命抓著漁網求生。（圖／翻攝自Tiktok@vanderlei_rabi）



拉比與友人在潘塔納爾濕地(Pantanal wetlands)捕魚，遠遠看到水中有隻動物，原本以為是水豚，好奇之下他們把船靠近查看，才發現那是一隻幼年的美洲豹。拉比注意到，岸邊有一隻美洲豹媽媽正在帶著其他寶寶上岸，而這隻寶寶似乎是體力不支，遲遲無法跟上家人，於是他決定伸出援手用魚網撈起筋疲力盡的小豹，並輕輕送上岸。

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▲美洲豹寶寶到岸邊仍不願意鬆手。（圖／翻攝自Tiktok@vanderlei_rabi）

拉比表示，他們抵達岸邊後，小豹仍死死抓住漁網不肯鬆手，「我們必須立刻撤離，擔心母豹就在附近，這整個救援過程都令人振奮。」

生態學家查爾斯(Henrique Abrahão Charles)看到這段影片後表示，雖然美洲豹寶寶天生是游泳健將，但是這隻寶寶看起來的確有些掙扎需要協助。他也解釋，美洲豹母子會呼喚彼此，媽媽一定在找尋幼崽，因此落後的寶寶平安上岸，還是有很大的機會回到媽媽身邊。

▲因為豹寶寶不肯鬆手，拉比與友人將魚網留在原地，以免母豹隨時出現。（圖／翻攝自Tiktok@vanderlei_rabi）