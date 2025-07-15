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用汗水偷蝴蝶「要給兒驚喜」　動物園曝上次動物竊案在2006年

動物園蝴蝶遭竊。（圖／台北市立動物園提供）

▲盧姓男子在昆蟲館捕捉了3隻枯葉蝶，其中一隻飛走。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市一名盧姓男子在台北市立動物園昆蟲館偷取6隻蝴蝶與豆娘，當場被逮捕後表示是想帶回家「給小孩驚喜」，台北市立動物園發言人表示，該男子是以專業捕蟲工具「三角袋」捕捉，有預謀的可能性，園方也依法報警「不能教壞小朋友」。他也提到，動物園上一次發生動物遭竊，可追溯到2006年。

盧姓男子6月1日下午2時許在昆蟲館參觀，並以「汗水引蝶」捕捉了3隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶與1隻白痣珈蟌，並將昆蟲裝於自製的「三角袋」中，這也是一般專業採集研究鱗翅目昆蟲時使用的工具。昆蟲館工作人員發現盧姓男子舉止怪異，於是調閱監視器，發現其偷竊昆蟲的事實，遂報警處理。

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動物園蝴蝶遭竊。（圖／台北市立動物園提供）

▲盧姓男子捕捉白痣珈蟌，也就是豆娘。（圖／台北市立動物園提供）

警察到場現行逮到盧姓男子，對方供稱是想「帶回去給兒子驚喜」，捕捉到的其中一隻枯葉蝶已飛走。由於偷竊屬於非告訴乃論罪，動物園也依法處理不寬待，曹先紹表示，台北市立動物園是寓教於樂的地方，很希望全家大小能在這裡玩得開心，對於不法的行為「不能教壞小朋友」。

曹先紹解釋，由於鱗翅目昆蟲有翅膀，在專業的昆蟲採集中的確會使用這項工具，在小心保護、運送得宜的情況下，昆蟲還是能存活，而盧姓男子預先準備了相關工具，也可能並非臨時起意有預謀的可能性，目前全案已由台北地檢署起訴，並聲請以簡易判決處刑。

動物園蝴蝶遭竊。（圖／台北市立動物園提供）

▲盧姓男子捕捉2隻大白斑蝶，聲稱是要給小孩驚喜。（圖／台北市立動物園提供）

至於動物園是否曾有其他動物遭竊，曹先紹提到，2006年曾有離職員工偷走保育類龜類，不過當時也被抓到。他強調，動物園內幾乎每一隻動物都有植入晶片，此外有做過健康檢查的脊椎動物，甚至都留有DNA樣本，因此無論到哪裡都能夠辨識出個體。

動物園蝴蝶遭竊。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園昆蟲館中，蝴蝶會在身邊紛飛。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 偷蝴蝶台北市立動物園

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