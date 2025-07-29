被送回動物收容所！竹市犬「棕棕」現況曝　健康穩定開放認養中

▲竹市府指出，前市府已於2021年將「棕棕」送回動物收容所，現健康穩定開放認養中。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市流浪犬「棕棕」被新竹市政府招攬，成為「市犬」，並跟隨前新竹市長林智堅出席大小活動。沒想到，有網友近日在收容所名單中發現「棕棕」的照片，質疑是被市府用完就丟。對此，停職中的新竹市長高虹安表示，棕棕2021年就被前市府送回動保所。市府今（29）說明調，目前棕棕仍在新竹市動物收容所內，送回後這段安置期間，除了有保育員悉心照護，還有志工協助遛狗運動及修剪毛髮，並開放民眾認養中。

新竹市政府今說明，棕棕原為流浪在外的遊蕩犬，於2018年經民眾通報後被捕捉進入新竹市動物收容所安置。當時年約7歲正值壯年的棕棕，體型健壯亮眼且活潑親人，因此由新竹市動保所挑選為收容所的公關犬，並陸續協助擔任竹市相關動物保護業務推廣的拍攝工作。

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▲「棕棕」2021年被送回動保所。（圖／翻攝林智堅臉書）



2020年11月，棕棕獲林前市長及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。起初，棕棕與市府同仁及民眾互動熱絡，也有人員輪班餵食及打掃環境。然而，2021年4月，前市府團隊以棕棕因飼養於開放空間且並非所有民眾都熟悉動物行為，加上不幸發生咬傷民眾及記者的意外事件，為顧及民眾安全及動物福祉等為由，將棕棕送回動物收容所。



市府強調，目前棕棕仍在新竹市動物收容所內，送回後這段安置期間，除了有保育員悉心照護，還有志工協助遛狗運動及修剪毛髮，並開放民眾認養中。



市府表示，棕棕的個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。目前棕棕年紀已稍長，推估約13歲左右，性情也更為穩定，歡迎民眾至動物收容所觀察後，再決定是否認養。