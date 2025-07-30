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不顧抗議聲浪！德國動物園殺12隻狒狒　原因曝光

▲狒狒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲德國紐倫堡動物園因空間不足殺12隻狒狒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

德國紐倫堡動物園（Tiergarten Nürnberg）不顧抗議聲浪，於29日殺害12隻狒狒，因為園方擔心空間不足以容納日益增長的狒狒。動物權利團體表示，他們計劃對動物園提起刑事訴訟。據悉，在歐洲的動物園中，動物因各種原因定期被安樂死。

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據CNN報導，去年2月，紐倫堡動物園第一次宣布殺掉無處安置，當時園方接受了一些提案，但最終未能成功。然而，這一計劃飽受動物權利組織的批評，也引來其他反彈聲浪。

不顧抗議聲浪！德國動物園殺12隻狒狒　原因曝光

▲民眾在動物園外抗議。（圖／達志／美聯社）

該園28日表示，為殺害狒狒做準備，29日早上，動物園宣布因為不明原因關閉園區。警方表示，數名激進分子在當天下午想硬闖動物園，有些人被逮捕。不久後，動物園宣布已殺害12隻狒狒，進一步細節未公開。動物權利團體表示，計劃提起刑事訴訟。

據悉，紐倫堡動物園的剛果狒狒群體已經增長到43隻，超過了2000年的25隻，小狒狒的屋舍也住不下，這導致動物之間有更多衝突。動物園表示，過去確實採取了一些措施來解決這個問題，自2011年以來，已有16隻狒狒被轉移到巴黎和大陸的動物園。

然而，那些動物園以及另一個曾接收過狒狒的西班牙動物園，現在也達到的容量限制，幾年前，動物園曾嘗試對狒狒使用避孕措施，但未能達到預期效果，最終放棄。

事實上，在歐洲的動物園中，動物因各種原因定期被安樂死，如2014年哥本哈根動物園殺害了一隻健康的2歲長頸鹿，並在一群包括兒童在內的觀眾面前解剖其屍體，將其餵獅子。

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關鍵字： 紐倫堡動物園狒狒周刊王

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