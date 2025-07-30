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沖繩海嘯警報寵物餐廳帶貓狗撤離　民眾幫搧風等待2小時

記者李依融／採訪報導

台灣網友@real_m.i.n.i到沖繩旅行，恰巧遇到日本發布海嘯警報，商場內的寵物餐廳也帶著貓咪狗狗一起撤離，而一旁的民眾也幫忙搧風，就怕毛孩們熱壞了，@real_m.i.n.i拍下這個畫面分享到Threads上，也讓許多網友感受到這份善良與窩心。

俄羅斯東部外海30日凌晨發生規模8.8地震，日本多地沿海也發布海嘯警報，預警附近居民避難。@real_m.i.n.i到沖繩旅行，恰巧就收到海嘯警報簡訊，當時人在商場的她與其他人一起全部撤離，在安全的地方等待狀況穩定。@real_m.i.n.i表示，商場內設有寵物餐廳，這些貓咪狗狗也都裝在運輸籠一起撤離，只見員工手中抱著一隻小貴賓狗，幾位民眾也協助對著籠子搧風，就怕毛孩們熱到了。

黃金獵犬。（圖／飼主Threads@real_m.i.n.i提供）

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▲@real_m.i.n.iy在沖繩收到海嘯警報避難簡訊。(圖/Threads@real_m.i.n.i提供)

@real_m.i.n.i表示，撤離等待將近2個小時後，終於確認安全，店家也能將毛孩們帶回有冷氣的店內休息。她本身也有養貓咪跟狗狗，因此出國罕見遇到海嘯警報，又見到大家關心毛孩的畫面，特別有感觸，所以分享到Threads。

這段影片也有許多人按讚留言，「好有愛的舉動」、「這麼美好優秀的民族，真不希望會有什麼事發生在他們身上，天佑日本」、「看了真感動，希望所有人平平安安」、「不掉以輕心是對的」、「祝福平安度過」。

黃金獵犬。（圖／飼主Threads@real_m.i.n.i提供）

▲@real_m.i.n.iy的愛犬Cuby。(圖/Threads@real_m.i.n.i提供)

黃金獵犬。（圖／飼主Threads@real_m.i.n.i提供）

▲@real_m.i.n.i因為愛犬Cuby，在外總是特別關心毛小孩們。(圖/Threads@real_m.i.n.i提供)

關鍵字： 沖繩海嘯日本海嘯海嘯警報

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