東森寵物「88趴趴節」每天領88折　金萌卡還加碼專屬回饋

記者李依融／綜合報導

東森寵物為了慶祝即將到來的父親節，特別推出為期8天的「88趴趴節」限時優惠活動，從8月8日（五）至8月15日（五）期間，凡為東森寵物APP會員者，每日可領取一張88折電子券，全店商品包括寵物食品、日用用品、人用週邊及水族用品皆可享受此優惠。

活動還同步推出東森寵物「金萌卡」會員專屬福利，金萌卡會員於活動期間使用88折券，不僅可享受折扣，還可再獲得10%的點數回饋，這些點數可於下次消費時「1點折1元」直接折抵現金，讓消費者買得更多，回饋也越來越多。不少老顧客趁此機會升級為金卡會員，積極搶賺回饋點數及兌換專屬好禮。

東森寵物表示，這次活動不僅是為了寵愛毛爸的父親節，也是品牌用心回饋每一個毛孩家庭的時刻。東森寵物希望透過優惠與回饋，讓每一位顧客都能感受到品牌對毛孩的關懷與支持，並持續打造一個完整的毛孩照護生活圈，從購物、點數機制到醫療照護等多元服務。

除了日常購物回饋，金萌卡會員還可享有專屬醫療健檢券、每月來店禮、門市專屬優惠以及更多限定活動資格，成為少數結合購物、醫療、美容及數位APP會員系統的寵物通路品牌之一。

活動細節如下，88折電子券僅限東森寵物APP會員領取，每人每日限領1張，當日使用有效。優惠不適用於活體、美容、特殊專案商品、外送訂單及員工價。金萌卡會員可享更多專屬回饋，點數可隨時累積，並於下一次消費時折抵現金。

【活動亮點一覽】

天天會員價再88折：下載東森寵物APP，當日領取88折電子券，所有商品皆可使用。

金萌卡會員專屬再加碼：金萌卡會員可獲10%點數回饋，並於下次消費時折抵現金，買越多省越多！

限爽8天，不來會後悔！：快到全台東森寵物門市掃碼領券，天天享受好康。

此外，金萌卡會員還可參加即日起的「Switch 2馬力歐賽車世界組合」抽獎活動，機會難得，快來辦卡享好康！

活動詳情及辦卡方式，請洽全台東森寵物門市或至品牌官網查詢。

【活動說明】

活動期間為 2025/8/8（五）至 2025/8/15（五）止。

本活動僅限東森寵物APP會員參加，每人每日限領1張88折券，當日使用有效。

折價券適用於全館商品（不含活體、美容、員工價、外送訂單），不可與其他優惠券併用，詳情以APP券面公告為準。

金萌卡會員加碼回饋之寵點數，1點等於1元現金折抵，於下次消費使用。