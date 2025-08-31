ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」　超萌畫面曝

韓國一家咖啡廳老闆睡覺時，被貓咪壓滿身體。（圖／翻攝自Instagram／@cafe_bravecat）

▲咖啡廳老闆睡覺時，被貓咪壓滿身體。（圖／翻攝自Instagram／@cafe_bravecat）

圖文／CTWANT

韓國江原道江陵市一間流浪貓咖啡廳，長期收容上百隻被遺棄或受虐的貓咪，成為當地知名的貓咪咖啡廳。近日店主在社群平台分享一段影片，影片中他在店內躺著休息時，店裡的數十隻貓咪同時趴在他的身上，彷彿蓋上一層「貓毯」，可愛畫面引起網路熱議。

據了解，該咖啡廳老闆長年收留超過上百隻被遺棄、受虐的流浪貓，是一個有愛心的貓奴。最近老闆在Instagram分享一段影片，畫面中可見，5月18日凌晨1點左右，他在店裡躺下小睡，沒想到睡醒時已經清晨7點，而讓他熟睡六小時的原因，是店裡的小貓咪們紛紛爬上他的身體，幾乎覆蓋店主的頭部、手臂及胸口，像是蓋上一層「貓貓毯子」般溫暖。

▲▼ 。（圖／）

▲老闆從頭部、手臂到腳邊都被壓住，最溫暖的胸口位置更是「滿席」。（圖／翻攝自Instagram／@cafe_bravecat）

貼文一出立即引起熱議，許多網友紛留言「貓貓們貼著你的樣子太可愛了」、「貓貓表示『你還活著嗎』」、「我好嫉妒，因為牠們看起來很開心」、「貓貓在讓你保持溫暖」、「小貓咪是被子」。

