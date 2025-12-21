「馴鹿」撞破門窗闖聖誕商店　警到場調侃：是要找雪撬上班嗎？

實習記者陳安榆／綜合報導

美國田納西州的一間聖誕用品商店闖入一隻「馴鹿」，牠撞破門窗後衝進屋內，接著被椅子卡住動彈不得。到場後的警員幽默調侃道「是來找雪撬嗎？」，最終小鹿成功獲救並自行離去。

▲警員溫柔的將小鹿連同椅子抬出店外。（圖／翻攝自Facebook／Jonesborough Police Department）



[廣告]請繼續往下閱讀...

不少地區已經開始陸續裝飾房屋，響應節日氛圍。田納西州華盛頓縣警方Jonesborough Police Department在臉書粉專發布一段影片，他們接獲通報，當地小有名氣的聖誕商品店Gabriel's Christmas被「闖空門」，一隻馴鹿從正門猛烈的加速撞擊玻璃後跑進店裡。

▲網友在底下留言，表示是自己兒子報的警，他看見小鹿在街上亂衝，撞進商店。（圖／翻攝自Facebook／Jonesborough Police Department）

從監視錄影器中可以看到，這隻鹿開始在室內巡視，嗅聞飾品、檢查花環、看著胡桃鉗等，更像是想記住雪橇停在哪裡。警方幽默回應「先生，雖然快到聖誕節了，但是你也不能這樣在主街道上的商店內演戲」，所幸當時小鹿被一張椅子困住，才沒有造成更大的損害。同仁將椅子連著鹿一起抬出室外，脫困後牠馬上就跑走消失，並沒有受傷。