淺山精靈驚喜現蹤！穿山甲漫步噍吧哖園區　萌樣引網熱議

▲珍貴穿山甲現身噍吧哖事件紀念園區前，萌樣引網友熱議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井的噍吧哖事件紀念園區近日竟出現珍貴稀有的保育類動物「穿山甲」，有居民夜間散步經過園區前方樹糖街時，拍下穿山甲慢慢移動的可愛模樣，影片上傳社群後引發地方熱議，讓人直呼「好療癒！」園區也趁機宣導淺山生態保護的重要性，提醒民眾「遠觀、不打擾」。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，穿山甲被譽為「淺山精靈」，主要棲息於低海拔丘陵，而博物館轄下的多間館舍，如山上花園水道博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區，都位於台南淺山地帶，是穿山甲活動的潛在區域。然而穿山甲雖然可愛，卻是台灣瀕危的保育類野生動物，此次現身噍吧哖園區，更提醒大眾在欣賞野生動物時，務必加強生態保護意識。

園區補充說明，玉井地區過去偶有穿山甲目擊消息，但多年來首次在園區周邊發現其蹤跡，影片由在地居民拍攝並同意公開，意外掀起討論。恰巧園區正在辦理的「淺山市」活動，主題即與淺山議題相關，此次分享影片，不僅呼應活動精神，也再次傳遞「歷史場域亦是生態棲地」的觀念。

噍吧哖事件紀念園區原址為閒置多年的玉井糖廠，場域雖曾沉寂，卻仍孕育無數生命。穿山甲的現蹤，宛如為園區帶來一抹療癒與期待，也展現該園區兼具歷史、人文與自然學習價值，讓地方記憶與生態保育在同一片土地上延續呼吸。