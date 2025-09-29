阿嬤來了！16歲歐告受困4天回到主人身邊　立刻鑽懷裡燦笑

記者李依融／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭泥水覆蓋，一隻16歲黑狗受困4天終於救出，牠一見到主人就把頭埋進對方懷中，似乎在訴說無近思念，飼主看到愛犬也感動得又哭又笑，馬上把狗狗摟進懷裡哄著，一旁的人見到感人的團圓也說「阿嬤回來了」。

這隻狗狗已經16歲了，洪水發生得太突然，當下未能跟飼主一起逃生，飼主一直好擔心愛犬的情況。狗狗在災後第四天獲救，四肢都是泥巴，隔天終於與飼主團聚。牠一看到主人就迫不及待把頭埋進主人懷裡，終於能傾瀉這些天的害怕，一被主人摟進懷裡，牠眼睛發亮露出笑容，似乎等待這一刻好久了。

▲飼主看到愛犬平安感動不已。（圖／Threads@420walkingday提供）



飼主不捨地摟著狗狗，一直撫摸安撫，看到愛犬平安開心之餘忍不住哽咽，一旁協助的人一邊訴說是怎麼把狗狗從泥土中挖出來，一邊也感受到狗狗的開心，不斷說著「阿嬤來了～阿嬤回來了～」、「還好牠也沒有放棄」，在滿是泥濘的災區看到珍貴的團聚，讓人無不動容。

網友看到影片也跟著忍不住鼻酸，「心疼老寶寶，跟家人團聚真的太好了」、「希望狗狗們都能像這樣回到主人身邊」、「這真的值得開香檳慶祝」、「我看到直接把我家貓抓來親，真是太好了！」，也有網友佩服16歲狗狗撐過洪水，還在泥濘中渡過4天，「花蓮的狗看起來都太有活力吧，完全沒有16歲的感覺」，大家看到這個得來不易的團聚，都好替這家人開心。

▲狗狗一被摟住馬上露出笑容，眼神彷彿在發光。（圖／Threads@420walkingday提供）