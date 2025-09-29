三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路英雄超人」

記者李依融／採訪報導

花蓮光復災民林明哲返回家中清淤時，聽到對面的房子有嗚咽聲，驚覺還有生命在求救，他趕過去一看，竟然是鄰居家16歲的黑狗「壞壞」，他趕忙找來幫手，3個人花了2小時才接力挖出狗狗。林明哲表示，雖然家中被洪水淹沒一無所有了，但是解救了倖存的壞壞，還有許多「台灣超人」相助，讓他心中充滿感謝。

▲林明哲三兄弟花了2個小時才把壞壞挖出來。（圖／網友林明哲提供）



林明哲家住在光復鄉大馬村中華路，因為家園受損慘重，直到27日才能返家清理，當時他正在等待挖土機進場挖掘，突然聽到對面鄰居的屋子裡傳出微弱嗚咽聲，他排除障礙找到進屋的路線，看到鄰居的16歲愛犬「壞壞」腹部以下都鑲嵌在汙泥中，看到狗狗存活讓他振奮不已，立刻爬進去想救援。

林明哲笑說，壞壞之所以叫做壞壞，是因為會咬人，這是身為鄰居早就知道的事，當天他試圖想救援，而壞壞雖然已經受困4天，但還是本能反應不想要人靠近，「還會用僅存的力氣想咬你一口」，他只好趕緊先給水再慢慢安撫，花了一點時間才讓壞壞知道他是來救援的。

▲林明哲第一時間發現壞壞，越過層層障礙才能靠近。（影／網友林明哲提供）



林明哲表示，當時汙泥淤積還非常厚，他挖了半小時自己也陷進泥沼無法施力，趕緊再請大哥、二哥接力幫忙，「但是下層泥土已經乾的跟水泥一樣硬，上層泥沼又軟又黏，我們一邊挖三人連狗又陷更深。」就這樣3個人接力挖了2個小時，才成功把壞壞挖出來。

▲壞壞平安獲救，讓林明哲一家非常振奮。（圖／網友林明哲提供）



林明哲說，壞壞的飼主因為撤離警報必須撤離，但緊急之下卻又一時找不到壞壞的下落，只好先撤離保命，但夫妻倆在收容中心一直非常擔心愛犬的安危。28日上午飼主終於能從避難中心返家清理，與壞壞團圓的時刻非常感動，一旁的人看了也為之動容。

▲壞壞不知道吃進多少土石，排泄物都是黑灰的泥沙。（圖／網友林明哲提供）



這次洪水重創光復鄉，林明哲也難過地說「現在真的一無所有了」，不過4天後重返泥濘的家園，竟然能救到鄰居的愛犬，同時也看到許多「英雄超人」義不容辭相助，「覺得要盡全力振作復原，台灣人真的很好很溫柔，謝謝各路英雄超人」。