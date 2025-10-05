光復動物救援站將撤場　剩「憂鬱小黃妹」想找幸福的家

▲目前救助站剩下小黃待領養。（圖／光復動物救援志工團隊提供）



記者李依融／採訪報導

花蓮光復災後第十二天，動物救援站仍有一隻米克斯狗狗「小黃」待領養，總召駱小姐表示，小黃比較害羞，看起來還有點害怕，目前其他毛孩都有適當的安置了，希望小黃也能找到家。

光復動物救援從9月27日駐點開始，至今已救援百隻動物，有些動物需要後送治療，有些動物則暫時待在救援站等家。駱小姐提到，很感謝好多熱心人士認養收容的毛小孩，許多貓咪和狗狗都已經有美好的歸宿，目前剩下小黃待領養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲憂鬱小黃妹妹想找一個幸福的家。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

這隻叫做小黃的米克斯狗狗是大約3個月大的女生，目前7.4公斤，可能是從災區救出來還有點緊張害怕，性格比較害羞，表情也有點憂鬱，不過若是有合適的飼主耐心陪伴，或許能讓小黃展開笑顏。

▲動物救援站在災後救助許多災區毛孩。（圖／光復動物救援志工團隊提供）



光復糖廠的動物救援站將服務到10月7日，屆時救助站將撤離，駱小姐說明，屆時剩餘的醫療藥品與耗材，將全數交給光復唯一的加恩動物診所，至於飼料罐頭等非醫療物資，將在7日前全數贈與光復受災民眾，若未能派送完，會將物資放置在提供物資支援的「富田天主堂」，由張姓神父協助後續供災民領取。

另外若是有未能送養的犬貓，將送到花蓮躍動園區等家，有意願領養的民眾可至躍動園區粉專詢問。