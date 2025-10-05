ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

光復動物救援站將撤場　剩「憂鬱小黃妹」想找幸福的家

光復動物救援待領養小黃。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

▲目前救助站剩下小黃待領養。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

記者李依融／採訪報導

花蓮光復災後第十二天，動物救援站仍有一隻米克斯狗狗「小黃」待領養，總召駱小姐表示，小黃比較害羞，看起來還有點害怕，目前其他毛孩都有適當的安置了，希望小黃也能找到家。

光復動物救援從9月27日駐點開始，至今已救援百隻動物，有些動物需要後送治療，有些動物則暫時待在救援站等家。駱小姐提到，很感謝好多熱心人士認養收容的毛小孩，許多貓咪和狗狗都已經有美好的歸宿，目前剩下小黃待領養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光復動物救援待領養小黃。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

▲憂鬱小黃妹妹想找一個幸福的家。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

這隻叫做小黃的米克斯狗狗是大約3個月大的女生，目前7.4公斤，可能是從災區救出來還有點緊張害怕，性格比較害羞，表情也有點憂鬱，不過若是有合適的飼主耐心陪伴，或許能讓小黃展開笑顏。

光復動物救援待領養小黃。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

▲動物救援站在災後救助許多災區毛孩。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

光復糖廠的動物救援站將服務到10月7日，屆時救助站將撤離，駱小姐說明，屆時剩餘的醫療藥品與耗材，將全數交給光復唯一的加恩動物診所，至於飼料罐頭等非醫療物資，將在7日前全數贈與光復受災民眾，若未能派送完，會將物資放置在提供物資支援的「富田天主堂」，由張姓神父協助後續供災民領取。

另外若是有未能送養的犬貓，將送到花蓮躍動園區等家，有意願領養的民眾可至躍動園區粉專詢問。

光復動物救援待領養小黃。（圖／光復動物救援志工團隊提供）

關鍵字： 花蓮光復救災花蓮光復動物救援領養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【神救援駕到】山貓超人一句「這裡要不要我清」比開法拉利還帥！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

4隻狗寶寶全被收養　6歲狗媽「孤獨留收容所」心死面臨安樂死

小企鵝遭投訴「上班摸魚」！台中海洋館幫喊冤...真實原因曝光

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」　新媽咪帶Lucy回台中

旅日小貓熊「可頌」今過世　胸腔感染呼吸費力不幸離開

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍洗澡

光復狗狗受困8天獲救

米克斯怕水趴浮板上！2膽小汪陪搭「友誼小船」

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

光復動物救援站將撤場　剩「憂鬱小黃妹」想找幸福的家

小企鵝遭投訴「上班摸魚」！台中海洋館幫喊冤...真實原因曝光

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

能高越嶺古道14.1K出現台灣黑熊　林業署籲山友提高警覺

光復志工鏟土ing「歐告也來幫忙」　下秒趴土坑原來是想挖床

預算有限怎麼選？一次看懂五大AI工具

Matzka將赴花蓮「當鏟子超人」　DJ賴皮曝與觀眾起衝突內幕

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

《以倖存者之名》以新科技揭露人生中最黑暗的時刻　上架日期有巧思

「鏟子超人」帶動愛心熱潮　花蓮募款將破10億元

快訊／苗栗19歲騎士碰撞轎車　全身多處擦傷、右手骨折

嘉義布袋管筏翻覆！海巡10分鐘趕抵救起2人「1人仍下落不明」

大品牌退潮！美購物中心店面空置率近6％　反成小店面搶進機會

寵物動物熱門新聞

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

4隻狗寶全被收養　狗媽孤獨留收容所

小企鵝遭投訴「上班摸魚」！台中海洋館幫喊冤

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

旅日小貓熊可頌今日胸腔感染離世

無尾熊寶寶墜樹　緊抱溫柔阿金求救

168回家！　救牠的特搜隊員領養

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

同伴都被領養　光復憂鬱小黃想找家

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

讀者迴響

熱門新聞

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

4隻狗寶全被收養　狗媽孤獨留收容所

小企鵝遭投訴「上班摸魚」！台中海洋館幫喊冤

64公斤肥狗「脂肪護體」被車輾過無傷　醫師傻眼

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

旅日小貓熊可頌今日胸腔感染離世

無尾熊寶寶墜樹　緊抱溫柔阿金求救

168回家！　救牠的特搜隊員領養

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

同伴都被領養　光復憂鬱小黃想找家

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

泥巴狗「黑龍」住院　甩毛塵土飛揚

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍洗澡

黑龍洗澡

光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

米克斯怕水趴浮板上！2膽小汪陪搭「友誼小船」

米克斯怕水趴浮板上！2膽小汪陪搭「友誼小船」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面