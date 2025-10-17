毛孩派對週末登場！　南港喜樂廣場×東森廣場K區雙地齊嗨

▲本周末兩場毛孩活動熱鬧登場！（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

全台最萌的兩大寵物盛事本周末同時登場！「南港喜樂廣場萌寵嘉年華」與「東森廣場花車特賣快閃會」將於10月18日至19日熱鬧開跑。從變裝走秀、寵物健康講座、音樂表演到會員贈品抽獎，活動內容橫跨教育、公益、娛樂與優惠，讓毛爸媽能與愛犬愛貓共度歡樂又充實的週末時光。

【南港喜樂廣場 × 第一屆萌寵嘉年華】

今年首次登場以「世界海洋3030」為主題，號召民眾從日常行動守護地球生態。主辦單位指出，傳統中如「貓要吊樹、狗要放水流」的觀念雖出於信念，但對環境造成污染，因此活動也特別呼籲飼主選擇環保清潔用品，避免化學物質流入水域，與毛孩一同愛護自然。

活動現場結合「音樂 × 教育 × 娛樂 × 公益」四大亮點，內容豐富多元。

健康與保健講座：由雙和動物醫院院長趙安基醫師主講，分享毛孩日常保健與疾病預防。

行為教學秀：知名訓犬師許博松現場示範訓練技巧，傳授正向互動技巧。

萌寵變裝走秀：波波寵物打造專屬造型，攝影師Kalen為參賽毛孩拍攝寫真，留下專屬紀念照。

音樂派對舞台：由網紅歌手祈錦鈅、阜東昇與 MLIGHT女團帶來現場音樂派對，讓整場嘉年華氣氛熱度滿滿。

此外，「照生會貓狗119」將設立急救資訊專區，現場教授緊急應變技巧；「萬里福田寵物城堡」也帶來「萌寵單程旅行」故事分享，並準備500份飼料、東森寵物環保購物袋與肉條包免費贈送給參與民眾。台北市動保處更提供免費狂犬病疫苗與晶片植入服務，讓飼主在玩樂之餘也能守護毛孩健康。

【東森廣場花車特賣快閃會】

同樣在10月18日登場，活動地點位於東森廣場K區（西廣場 K11 入口處），主打寵物用品優惠與會員體驗。現場推出「卡普奇寵物推車試乘會」，讓飼主實際體驗可拆收、便攜的實用設計。凡加入會員即可兌換「益菌尿布墊兌換券」，綁定官方帳號再加碼贈送「奴才進貢袋」，活動期間還有限時優惠組合與抽獎活動，掀起搶購熱潮。

這兩場活動分別以「教育與環保宣導」與「實用體驗與優惠導客」為核心，從不同面向推動友善飼養與永續理念。不僅讓飼主與毛孩能走出戶外同樂，也透過趣味活動倡議動物保護與環境永續的重要性。主辦單位表示，未來將持續攜手動保團體與企業夥伴，打造更多親子與毛孩共融的城市活動，讓每個角落都能成為「寵物友善的幸福場域」。

【南港喜樂廣場・萌寵嘉年華】

日期：10/18（六）－10/19（日）15:00～21:00

地點：南港火車站 CITYLINK C廣場

【東森廣場・花車搶購＋會員快閃會】

日期：10/18（六）13:00～17:00

地點：東森廣場 K 區（西廣場 K11 入口處）

更多活動詳情請見：東森寵物官方網站