「立冬」毛孩也要補？！獸醫師揭犬貓照護關鍵　精準選食＋三大國際認證　安心度寒冬

記者洪菱鞠／綜合報導

11月7日是二十四節氣中的「立冬」，民眾會透過藥膳或補湯進補養身、強化抵抗力，準備迎接寒冬，不少人也好奇家中毛小孩是否也需要「補冬」？對此，中華民國獸醫內科醫學會理事長、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺獸醫師明確指出，許多飼主經常擔心毛孩營養不足，事實上，健康狀態正常的犬貓不僅沒有進補的必要性，反而常因營養過剩導致肥胖問題、造成身體負擔，要讓毛孩健康過冬，關鍵在於維持日常均衡飲食、穩定環境與適度活動；而年長、或已患有慢性疾病的犬貓則需要與獸醫師討論「進補」的適當性，切勿自行購買保健食品補充。

中華民國獸醫內科醫學會理事長、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺獸醫師（圖／業者提供）

▲中華民國獸醫內科醫學會理事長、杜瑪動物醫院院長鍾昇樺獸醫師。

隨著氣溫轉涼、日夜溫差加大，尤其是劇烈降溫時，毛孩的身體狀況也容易受到影響。相較於年輕犬貓耐受度好，年長或罹患慢性疾病的犬貓，過度的氣溫變化可能惡化既有病況。鍾昇樺獸醫師提醒飼主應隨時關注氣象資訊，在天氣驟變前逐步調整室內溫度，讓毛孩提前適應外在環境，減少冷空氣造成的緊迫反應，怕冷、體力較差或高齡毛孩，可準備保暖小窩或柔軟墊被，讓牠們有避寒的空間。

飲食方面，鍾昇樺獸醫師提到，犬貓的營養需求與人不同，除了避免餵食人類食物，部分飼主可能以為自製鮮食更營養，但若營養比例未經計算，容易導致失衡，建議以「寵物專用食品」為主，選擇經過營養設計、符合國際標準的飼料，確保均衡與安全，「越單純、越簡單，越穩定的科學化食物，能讓毛孩保持良好狀態」。在穩定的飲食基礎上，若欲加強冬季照護，無論是犬或貓，最重要的是補充水分，特別是貓咪的攝水量通常偏低，可藉由餵食濕食或罐頭等含水量高的食品，來支持免疫系統與提升身體對環境溫差的耐受度。

不過面對琳瑯滿目的寵物食品，飼主該如何選擇？鍾昇樺獸醫師建議，優先挑選信譽良好、標示清晰且符合國際規範的品牌，包括：營養成分揭露完整、標籤資訊清楚、製造來源可追溯等，其涵蓋了從原料選擇、生產環境、成分精確性到食品透明度的全面要求。他特別指出，像是來自美國或歐盟等國際大廠的寵物食品，因法規嚴謹，在生產上受到嚴格管理，例如美國寵物食品須符合AAFCO（美國飼料管理協會）標準，並通過FDA（食品藥品監督管理局）與USDA（美國農業部）嚴格把關，確保毛孩獲得均衡的營養，受到高品質的飼料照護。

除了依照標章規範選擇寵物食品，毛孩的「生命階段」也是重要的選擇指標。一般而言，犬貓在一歲以下屬於幼年期，骨骼與內臟仍在發育，對營養的需求與成年期不同，鍾昇樺獸醫師說：「目前國際間已有明確的規範，例如美國國家研究委員會（NRC）訂有各生命階段的營養標準，只要產品包裝上標示『幼犬／幼貓適用』，代表該配方必須通過相對應的營養需求檢驗，因此飼主可透過生命階段標示來掌握毛孩所需的基本營養。」

成年犬貓則需選擇「成犬／成貓專用」配方，以維持均衡營養與理想體態。而隨著飼主照護意識提升及醫療進步，現代犬貓壽命延長，高齡毛孩容易面臨關節退化或腎臟功能下降等狀況，市面上有針對年長犬貓設計的配方，透過調整蛋白質比例、添加抗氧化或關節保健成分，減輕其器官負擔、延緩老化。若毛孩已有慢性疾病，如腎臟病、泌尿道結晶或心臟病等，則需由獸醫師依照病況評估，協助選擇最合適的處方食品，才能真正符合毛孩需求。

鍾昇樺獸醫師也提醒，雖然冬季毛孩的活動量會下降，但仍應維持規律運動，以保持體能與血液循環，此外，冬天是毛孩健康最容易出現警訊的季節，當出現食慾不振、精神倦怠、間歇性咳嗽等症狀時，任何症狀若持續兩天以上未緩解，都應儘速就醫，網路資訊可作為參考，但絕不能取代獸醫師的專業判斷與醫學邏輯，以免延誤病情。
 

「立冬」毛孩也要補？！獸醫師揭犬貓照護關鍵　精準選食＋三大國際認證　安心度寒冬

高市早苗：如果台海衝突　日本不排除「行使集體自衛權」

陽明10月營收月減9.67%、年減39.27%　估農曆年前中美線貨量增

林承飛不行使FA！桃猿3年約含激勵獎金　月薪上看50萬

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

太子集團「現在抓到的都是人頭老闆！」　律師：幕後掌門人很難抓

開車族注意！　汽油下周估最多調降0.2元

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

曝沒有違法亮票的動機　趙少康嘆：有人不知道我反對大惡罷？

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

