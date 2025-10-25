ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
搜救犬「鐵雄」退休轉行當療癒犬　光田醫院帶牠「回娘家送愛」

搜救犬鐵雄退休當療癒犬。（圖／光田綜合醫院提供）

▲鐵雄（左二）回娘家，心情非常美麗。（圖／光田綜合醫院提供）

記者李依融／綜合報導

拉布拉多犬「鐵雄」曾經是台中消防局搜救犬，現在牠是長照機構爺爺奶奶們的「金孫」，近日領養牠的光田動物醫院特地帶牠「回娘家」，為台中消防局搜救犬隊送上救生衣、訓練跑步機、訓練背心、洗澡槽等，希望鐵雄的「學弟妹」也能受到良好照顧。

鐵雄是台中市消防局第一批搜救犬，擁有高級瓦礫堆搜救犬認證、中級原野搜救犬認證並通過搜救犬國際瓦礫堆任務檢測(IRO-MRT)複試，還曾受內政部長與台中市長盧秀燕授階「二線一星」，是全台獲贈授階最高階的搜救犬。鐵雄2023年以10歲年紀退休，便開始尋找領養人，最終由光田醫院的長照單位「仁馨樂活園區」領養，成為療癒犬陪伴爺爺奶奶。



搜救犬鐵雄退休當療癒犬。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

▲鐵雄在長照園區很受歡迎。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

鐵雄在仁馨樂活園區堪稱是爺爺奶奶的「金孫」，經常陪伴各種活動，也享受爺爺奶奶的摸摸抱抱，除此之外仁馨樂活園區還有「迷你馬Blaze」，藉由動物輔助治療，提升長輩的心靈健康與互動連結。

近期光田綜合醫院副執行長王詩婷，同時也是台灣第一位完成六大馬拉送的女跑者，帶著鐵雄回到台中市消防局，送上總價超過30萬的設備物資，希望鐵雄的學弟妹們也能有優良的照護環境。王詩婷表示，「每一次天災看到搜救犬與領犬員出任務的背影，都深深感謝在最危險的地方守護生命的他們」。

搜救犬鐵雄退休當療癒犬。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

▲仁馨樂活園區認為長輩們與動物互動能得到正向力量。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

光田醫院急診部醫師高正國此次也擔任花蓮光復災區的隨隊醫師，他也陪伴鐵雄回娘家，並表示見證過搜救犬與領犬員在前線的艱辛搜救，真的深受感動。

王詩婷很開心這次能帶著鐵雄回娘家，對她來說醫療不只醫治疾病，也是在災難與困境中，選擇持續溫柔守護的力量。

搜救犬鐵雄退休當療癒犬。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

▲仁馨樂活園區飼養的迷你馬Blaze。（圖／翻攝自仁馨樂活園區）

