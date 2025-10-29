ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台鐵松山車站的站務人員放置貓飼料進行誘捕。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市的台鐵松山車站傳出貓咪落軌事件，15歲老貓Maru鑽出外出籠內跑走，不甚落入軌道，消失在北上南港方向的盡頭。站務人員知悉後立即協助尋找，並在站內月台放置飼料嘗試抓捕，不過至今已過2天都未見任何蹤跡。松山車站表示，台北市動物保護處已接獲通報，29日下午將派員前往設置誘捕籠。

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲事發當下，站務人員很積極協助搜查。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原飼主蕭小姐和《ETtoday寵物雲》表示，2019年時因健康狀況不佳住院，不得已將養了7年左右的愛貓Maru送養，起初都有持續和領養人保持聯繫，直到2年前才中斷，然而27日再度接到領養人傳來訊息，卻是得知Maru失蹤的消息。領養人表示，由於領養Maru後並未變更晶片資料，貓咪身上的晶片依舊是在蕭小姐名下，因此就算有尋獲寵物也只能透過她來聯絡。

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲事發當下Maru跳下月台後靠著邊邊跑走。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Maru跳下月台後，往隧道深處走去。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

領養人10月27日下午3點左右要帶著貓咪回台東，卻不料在火車站月台候車時，貓咪鑽出籠子跳走，沿著軌道走向隧道深處。由於受到安全問題的限制，一般民眾無法擅自進出、走動在月台之外的區域，然而松山車站工作人員恰巧也養了高齡貓咪，因此對這件事相當關心，協助設置飼料誘捕，然而2天多以來食物未曾被動過。此外，當天站務人員早晚數次前往軌道處搜查，也沒有見到貓咪的蹤影。

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Maru的後腿不好，沒辦法跳很高。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蕭小姐表示，Maru患有遺傳性骨骼疾病曾有腿傷，因為後腳有點跛，所以推測這次應該也是無法跳至高處，不過毛孩身上並未配戴任何項圈及背帶，因此可能較難辨認出是家貓。

▲15歲老貓籠內竄出消失在鐵軌盡頭　台鐵松車幫誘捕：至今不見蹤跡。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲事發當時Maru沒有穿戴任何項圈或胸背帶。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

松山車站人員告訴蕭小姐，會積極蒐找貓咪的下落，若有看見身影將通報相關單位前來抓捕。協尋貼文發布後有網友留言表示「當時人在現場」，看見逃脫的瞬間時也被嚇傻愣住。如今兩天過去仍不見Maru身影，蕭小姐盼望民眾協助留意，希望Maru能夠平安回家。

關鍵字： 貓咪松山車站台鐵協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

宿舍窗外「粉鼻飛鼠」睡到四腳朝天　她驚喜：好像小熊！

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

出國21天！姊裝路人接柴回家　牠秒認出直奔討抱抱：好想妳

光復狗狗受困8天獲救

桃園11隻狗狗「睡在排泄物旁」　飼主消失多日鄰居急求援

擼柯基開「雙向同拍」錄影自己嚇壞　原來狗狗視角這麼可怕

千萬別亂剪！貓鬍鬚竟藏「第六感」　專家揭背後驚人功能

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰

宿舍窗外「粉鼻飛鼠」睡到四腳朝天　她驚喜：好像小熊！

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老卡福利再升級　提升台鐵補貼與開放YouBike電輔車

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

長庚婦癌權威賴瓊慧教授　當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

擼狗視角自己嚇壞：原來這麼可怕

開車感覺有東西　男發現「毒蛇爬腳邊」崩潰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

擼狗視角自己嚇壞：原來這麼可怕

開車感覺有東西　男發現「毒蛇爬腳邊」崩潰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

熱門寵物影片

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面