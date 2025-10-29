15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

▲台鐵松山車站的站務人員放置貓飼料進行誘捕。（圖／網友蕭小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台北市的台鐵松山車站傳出貓咪落軌事件，15歲老貓Maru鑽出外出籠內跑走，不甚落入軌道，消失在北上南港方向的盡頭。站務人員知悉後立即協助尋找，並在站內月台放置飼料嘗試抓捕，不過至今已過2天都未見任何蹤跡。松山車站表示，台北市動物保護處已接獲通報，29日下午將派員前往設置誘捕籠。

原飼主蕭小姐和《ETtoday寵物雲》表示，2019年時因健康狀況不佳住院，不得已將養了7年左右的愛貓Maru送養，起初都有持續和領養人保持聯繫，直到2年前才中斷，然而27日再度接到領養人傳來訊息，卻是得知Maru失蹤的消息。領養人表示，由於領養Maru後並未變更晶片資料，貓咪身上的晶片依舊是在蕭小姐名下，因此就算有尋獲寵物也只能透過她來聯絡。

領養人10月27日下午3點左右要帶著貓咪回台東，卻不料在火車站月台候車時，貓咪鑽出籠子跳走，沿著軌道走向隧道深處。由於受到安全問題的限制，一般民眾無法擅自進出、走動在月台之外的區域，然而松山車站工作人員恰巧也養了高齡貓咪，因此對這件事相當關心，協助設置飼料誘捕，然而2天多以來食物未曾被動過。此外，當天站務人員早晚數次前往軌道處搜查，也沒有見到貓咪的蹤影。

蕭小姐表示，Maru患有遺傳性骨骼疾病曾有腿傷，因為後腳有點跛，所以推測這次應該也是無法跳至高處，不過毛孩身上並未配戴任何項圈及背帶，因此可能較難辨認出是家貓。

松山車站人員告訴蕭小姐，會積極蒐找貓咪的下落，若有看見身影將通報相關單位前來抓捕。協尋貼文發布後有網友留言表示「當時人在現場」，看見逃脫的瞬間時也被嚇傻愣住。如今兩天過去仍不見Maru身影，蕭小姐盼望民眾協助留意，希望Maru能夠平安回家。