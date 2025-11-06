ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
正要洗衣服見「蝙蝠趴洗衣球」　竟然是母子檔「媽媽懷抱寶寶」

蝙蝠母子檔。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾以為有一隻蝙蝠出現在洗衣機，後來才知道是母帶子。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市土城區一名民眾準備洗衣時，意外發現洗衣機內竟有一隻小蝙蝠趴在洗衣球上，趕緊通報新北市動物保護防疫處協助。原來這並不是「一隻蝙蝠」而是一對「母子檔」，母蝙蝠的胸前緊緊護著尚未獨立的小蝙蝠。經獸醫檢查無礙後，母子倆在夜幕低垂之際被順利野放回原棲地，溫馨重返自然。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，蝙蝠是典型的夜行性動物，喜歡棲息於陰暗、隱密的地方，如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫間。本次誤闖洗衣機事件，可能因天氣變化或環境干擾，使母蝙蝠在尋找新棲息地時誤入民宅。所幸民眾保持冷靜、及時通報，讓動保人員能迅速介入，避免母子蝙蝠受到驚嚇或意外傷害。

蝙蝠母子檔。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處人員到場後，發現是蝙蝠媽媽抱著寶寶。（圖／新北市動保處提供）

動保人員在確認兩隻蝙蝠狀況穩定後，依照專業程序進行野放。獸醫師說明，蝙蝠不像鳥類能直接起飛，牠們需以「倒掛姿勢」助力展翅，因此野放時會選擇靠近原發現地點的高處樹幹或屋簷，並於傍晚或夜間進行，以降低壓力與干擾。當母蝙蝠展翅高飛，小蝙蝠仍緊貼在母親胸前，母子一同消失在夜色之中，畫面令人動容。

蝙蝠母子檔。（圖／新北市動保處提供）

▲蝙蝠寶寶向媽媽撒嬌。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處提醒，城市與自然並非完全分隔，人類生活空間時常與野生動物交會。蝙蝠在生態系中扮演重要角色，能有效控制昆蟲數量，維持生態平衡。若民眾發現蝙蝠或其他野生動物誤入家中，應保持距離、避免觸碰，並立即通報動保處或相關單位協助處理。

動保處同時呼籲，台灣部分蝙蝠屬保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養。這起「洗衣機奇遇」不僅展現民眾對生命的尊重，也提醒人們，城市裡仍有許多野生生命與我們共存，學會共處，才能讓這片土地更具溫度與生機。

蝙蝠母子檔。（圖／新北市動保處提供）

▲蝙蝠媽媽野放時，寶寶也緊緊抓著媽媽的胸口。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 蝙蝠新北市動保處

