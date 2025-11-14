小一教室變成「狗狗中途」孩子們摟著讀故事　110隻全找到家

記者李依融／綜合報導

美國一所小學一年級教室總是有小狗出沒，這是老師休斯(Brooke Hughes)的瘋狂點子，他邀請全班小朋友一起中途小狗，從中學習責任感、耐心、團隊合作與調節情緒，3年來已經中途了110隻狗狗，而這些狗狗全部都找到新家。

休斯表示，他是在新冠肺炎疫情期間開始中途狗狗，當時因為遠距教學，他經常透過視訊把小狗帶進「線上課程」，小朋友的反應很好，疫情之後她便有了瘋狂的念頭，決定嘗試讓教室成為狗狗們的中途之家，帶著小朋友們一起學習同理心、責任感與情緒調節，同時也幫這些狗狗找新家。

這個想法成真了，休斯聯繫了當地的動物救援團體，2022年開始了帶著小朋友中途狗狗的計畫。第一批小狗並非直接送進教室，孩子們必須在課堂善展現專注、合作與善意，用實際行動證明自己有能力照顧小狗，當小狗狗們終於現身時，孩子們驚喜不已，躍躍欲試一起拯救小狗狗。

休斯表示，班上有些小朋友原本沒有跟狗相處的經驗，甚至還會害怕，但隨著相處時間增加，孩子們和幼犬都變得更有自信、更獨立，這個計劃帶來的正向影響也顯現了出來。目前為止休斯的班級已經中途照顧過110隻幼犬，全部順利找到永遠的家。她觀察到，孩子們在與幼犬互動的過程中的成長，原本害羞或在學校適應較辛苦的學生，在把小狗抱在懷裡時，往往會展現出前所未見的自信與溫柔。

對小狗狗們而言，這段「在教室裡的時光」同樣重要，休斯指出，小狗整天在孩子們細心疼愛撫摸的環境中，會變得更社會化、更有安全感，也更準備好踏上被領養的下一步，「未來的飼主得知這些幼犬曾在充滿小朋友的教室長大，更容易放心，也讓牠們更快找到家。」除此之外，孩子們抱著小狗讀書、一起依偎的可愛畫面，也非常打動領養人。

這段旅程中也發生了不少溫馨延續的故事。其中一隻名叫達斯提(Dusty)的幼犬，就被一位學生的家庭收編，讓原本在教室裡建立的情感延伸到日常生活。這樣的例子不只一次，過去也有多隻幼犬被與學校社群有關的家庭領養，包括學生、老師與職員等，讓教室裡產生的連結，遠遠超過一個學年。

近期班級又即將迎來下一批3隻幼犬萌提(Monty)、魯迪(Rudy)和琵琶(Pippa)，牠們從阿拉巴馬州一間收容量過多的收容所被帶出，休斯希望中途幼犬的計畫能持續多年，讓更多未來的學生與狗狗們在教室相遇，一起學習、一起成長，並在離開教室後，帶著這份溫柔力量走向世界。

▲小朋友從跟狗狗的互動中學習責任感，狗狗也學習社會化。（圖／翻攝自Tiktok@fostertalespt）