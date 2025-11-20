人人犬舍狗狗第一批認養會52隻找到家　第二批毛孩絕育中

▲送養會一早就有許多人來報到抽籤。（圖／苗栗縣動保所提供）



記者李依融／綜合報導

苗栗縣動物收容所舉辦「人人犬舍」第一批85隻犬隻認養活動，吸引近百名民眾到場，在報到、抽籤到飼主資格查核等程序下，共有 52 隻狗狗成功找到新家，認養率達 6 成。第二批犬隻也正完成絕育，將另行安排公開認養。

由謝姓獸醫經營的人人犬舍遭爆出大規模犬隻被割聲帶，苗栗收容所沒入首批有85隻狗狗完成結紮，並在19日開放領養，一早開放認養區便湧入許多家庭，現場互動熱絡，許多民眾細心觀察、接觸心儀犬隻。因登記踴躍，全程以公開抽籤方式進行，並依規定逐一查核飼主資格，確保毛孩能被交付給具備穩定照護能力的家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第一梯次有85隻狗狗送養，其中有52隻媒合成功。（圖／苗栗縣動保所提供）

在民眾的熱情參與下，最終共有 52 隻毛孩成功媒合進入新家庭。現場獸醫師也陪同每位認養人進行說明，包含術後傷口照護、疫苗施打時程、飲食調整方式以及適應期的行為管理，協助新手飼主更安心迎接犬隻回家生活。另外第二批犬隻正在安排絕育與後續照養，苗栗縣動保所將公布可領養的日期。

▲父母帶著小朋友一起來領養狗狗。（圖／苗栗縣動保所提供）

苗栗縣動物收容所提醒，園區內仍有許多年輕、健康、親人的米克斯正在等待被看見。除了此活動中備受注目的品種犬外，也希望民眾能多給米克斯一個走向家庭的機會。每一隻進入收容所的狗狗，不論外貌或品種，都是獨特而珍貴的生命，苗收呼籲更多民眾響應「認養代替購買」，以實際行動支持友善動物，陪伴牠們走向更安穩的未來。

▲曾經落難的貴賓現在有幸福的家了！（圖／苗栗縣動保所提供）