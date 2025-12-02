ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

記者李依融／採訪報導

新北市信眾李小姐到三重義天宮參拜，正虔誠跪地向神明祈求，突然感受到小腿有重量，原來是被廟裡的三花貓佔領了。喵星人不僅開始踏踏，甚至直接趴著睡了一會兒，李小姐就這麼被強迫跪下5分鐘。突然被貓咪寵幸，有趣的畫面分享到Threads，獲得8.5萬讚。

拜拜遇到廟貓踏踏。（圖／信眾李小姐提供）

▲李小姐去被三花貓選中，只好跪在地上不敢動。（圖／信眾李小姐提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李小姐表示，她偶爾會到義天宮拜拜，也順便看看廟裡的貓咪們，經常看到貓貓愜意地在廟裡各個角落休息，總忍不住拿手機拍個不停。這天她向神明祈求新的一年的工作展望，沒想到小腿就突然被貓咪佔領了，這隻三花貓先在她的小腿肚上狂踏踏，接著頭一擺竟然睡著了，她只好乖乖跪著5分鐘不敢動，「路過的信眾都笑了，我也笑了」。

拜拜遇到廟貓踏踏。（圖／信眾李小姐提供）

▲李小姐突然被貓咪寵幸也受寵若驚。（圖／信眾李小姐提供）

李小姐表示，聽一旁的人說，這隻貓咪似乎叫「咪咪」，平時就很親人，這次意外被貓貓選中，覺得驚訝又榮幸。

網友們看到貼文也笑說，「貓：神明有交代，你要再說詳細一點」、「神明派來的貓貓」、「會被貓咪狗狗自然親近的人，磁場跟氣場都不錯」、「神蹟！這是神蹟！」，也有不少網友分享去義天宮時遇到「咪咪」的照片。

拜拜遇到廟貓踏踏。（圖／信眾李小姐提供）

▲咪咪甚至還睡著了。（圖／信眾李小姐提供）

《ETtoday寵物雲》也曾經採訪過義天宮的貓咪故事，20多年前一名誦經團的王老師開始照顧貓咪，現在義天宮也以「貓廟」著名，現在的貓咪多是母貓生完沒帶走，便留下來結緣了，經常在廟裡各個角落出沒，也都有自己的名字。義天宮也介紹，廟裡照顧的第一隻貓咪是一隻叫做「妞妞」的賓士貓，當時牠因車禍受傷，義工便帶回治療，還為牠求了平安符戴在脖子上，現在妞妞已經離世，但官網仍保留著「神貓妞妞」的相簿。

義天宮貓咪。（圖／翻攝自三重義天宮官網）

▲義天宮在官網上介紹貓咪們。（圖／翻攝自義天宮官網）

關鍵字： 義天宮喵星人廟貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

HAHA女兒選帥歐巴一起玩　爸爸遭拋棄無聲吶喊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

警犬巡邏認出「以前的爸爸」秒變臉　撲上去興奮狂撒嬌

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

坐著發現「有人偷蹭大腿」　抓癢柴心虛回頭：沒幹嘛啊

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

搜救犬賽前咬娃娃賣萌　牠躺領犬員大腿超放鬆

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

狗勾睡到一半被主人拍醒　臭臉怒瞪：最好給我解釋

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

坐著發現「有人偷蹭大腿」　抓癢柴心虛回頭：沒幹嘛啊

拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

宏福苑大火救出272隻寵物　連魚兒都獲救供氧感動無數人

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

嘉義女遇假軍官　解定存50萬投資虛擬幣遭攔阻

4檔台股主動式ETF年底搶募拚場　一表看各家投資特色、費用率

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」　結合茶文化與藝術融合新亮點

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

校園變美術館！協志工商捐50億校產　助嘉義縣成立第2座美術館

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

2億毒品叩關！52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　泰籍情侶收押

寵物動物熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

媽看三花貓牙齒　牠秒張口「啊」

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

香港大火救出272寵物　連魚都治療

讀者迴響

熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

媽看三花貓牙齒　牠秒張口「啊」

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

香港大火救出272寵物　連魚都治療

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

貓咪半夜撞櫃台點餐

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面