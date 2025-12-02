拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

記者李依融／採訪報導

新北市信眾李小姐到三重義天宮參拜，正虔誠跪地向神明祈求，突然感受到小腿有重量，原來是被廟裡的三花貓佔領了。喵星人不僅開始踏踏，甚至直接趴著睡了一會兒，李小姐就這麼被強迫跪下5分鐘。突然被貓咪寵幸，有趣的畫面分享到Threads，獲得8.5萬讚。

▲李小姐去被三花貓選中，只好跪在地上不敢動。（圖／信眾李小姐提供）



李小姐表示，她偶爾會到義天宮拜拜，也順便看看廟裡的貓咪們，經常看到貓貓愜意地在廟裡各個角落休息，總忍不住拿手機拍個不停。這天她向神明祈求新的一年的工作展望，沒想到小腿就突然被貓咪佔領了，這隻三花貓先在她的小腿肚上狂踏踏，接著頭一擺竟然睡著了，她只好乖乖跪著5分鐘不敢動，「路過的信眾都笑了，我也笑了」。

▲李小姐突然被貓咪寵幸也受寵若驚。（圖／信眾李小姐提供）

李小姐表示，聽一旁的人說，這隻貓咪似乎叫「咪咪」，平時就很親人，這次意外被貓貓選中，覺得驚訝又榮幸。

網友們看到貼文也笑說，「貓：神明有交代，你要再說詳細一點」、「神明派來的貓貓」、「會被貓咪狗狗自然親近的人，磁場跟氣場都不錯」、「神蹟！這是神蹟！」，也有不少網友分享去義天宮時遇到「咪咪」的照片。

▲咪咪甚至還睡著了。（圖／信眾李小姐提供）

《ETtoday寵物雲》也曾經採訪過義天宮的貓咪故事，20多年前一名誦經團的王老師開始照顧貓咪，現在義天宮也以「貓廟」著名，現在的貓咪多是母貓生完沒帶走，便留下來結緣了，經常在廟裡各個角落出沒，也都有自己的名字。義天宮也介紹，廟裡照顧的第一隻貓咪是一隻叫做「妞妞」的賓士貓，當時牠因車禍受傷，義工便帶回治療，還為牠求了平安符戴在脖子上，現在妞妞已經離世，但官網仍保留著「神貓妞妞」的相簿。

▲義天宮在官網上介紹貓咪們。（圖／翻攝自義天宮官網）