費玉清捐百萬助流浪毛孩！親筆信為救援前線打氣　12年累積千萬

▲費玉清愛護動物，近年默默捐助千萬幫助浪浪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者許宥孺／高雄報導

「小哥」費玉清封麥多年，但多年來仍持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今(9日)再次收到費玉清透過經紀人捐款100萬元，費玉清也特地寫下一段話，鼓勵為流浪貓狗奮鬥的前線救援夥伴，救援小組表示，款項將用來購買飼料，幫助全台灣逾3萬隻的弱勢流浪貓狗。

費玉清長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體。台灣動物緊急救援小組今天再次收到費玉清經紀人的捐款，為寒冬注入一份暖意。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款在今年已突破1000萬元；除了每年的固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

▲費玉清今日再捐100萬幫助流浪毛小孩。（圖／記者許宥孺翻攝）



倪京台說，這筆100萬捐款將用來購買飼料，幫助全台灣逾3萬隻的弱勢流浪貓狗。今年「小哥」還特別寫了一段話給在第一線營救流浪貓狗的動物救援人員打氣：「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！這份捐款只是我的微薄心意，希望能成為你們前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」

「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過500萬元的飼料，分送全台逾200個弱勢貓狗收容園區，有超過3萬隻毛孩子受惠，15年來以捐出超過5億元的貓狗飼料。