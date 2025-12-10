ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠

流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠。（圖／翻攝自TikTok／danielleavitti）

▲狗狗每晚的睡前儀式爆紅。（圖／翻攝自TikTok／danielleavitti）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一隻在戶外流浪12年的狗狗Ginny，獲得寄養家庭照顧後，以前從來沒睡過床、不知道什麼是玩具的牠，現在每天睡覺時卻養成一個超可愛睡前儀式，把心愛的小羊娃娃一一搬到床上，幸福模樣令許多網友感動。

在當地動物收容中心Real Dog Rescue協助中途的女子維蒂(Danielle Vitti)，近來在TikTok上分享，目前在她家寄養的流浪犬Ginny，不但是一隻年長狗狗，而且似乎一輩子都是在戶外生存，從來沒有被人類寵愛過。

@danielleavitti Spoiling her the way she deserved all along???????? tonight 28 lambies joined us to sleep @RealDogRescue ♬ Happy Xmas (War Is Over) - Ultimate Mix - John Lennon & Yoko Ono

維蒂表示，「Ginny在外面睡了12年，甚至不知道玩具是什麼…現在牠每天晚上都會一個個帶著小羊上床睡覺」。影片中可看到，Ginny睡前都會開心搖著尾巴，一個個叼著娃娃到床上，最後堆在床上的娃娃居然多達二十多個。

可愛影片獲得80多萬點閱，許多網友被Ginny幸福的模樣感動，「每隻狗狗都值得睡在溫暖的床」、「狗狗看起來被寵壞了，但牠值得被寵壞」、「如果我是狗狗的阿姨，每天都會帶一隻新娃娃給牠」。

維蒂表示，原本健康狀況很差的Ginny已經逐漸康復中，正在接受心絲蟲治療，如果一切順利就可以準備被收養，屆時她會讓Ginny帶著最愛的小羊娃娃一起到新家。

關鍵字： 流浪狗寄養家庭中途睡前儀式寵物玩具Danielle VittiGinny

