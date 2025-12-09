ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
野生黑熊「亂入聖誕節遊行」　民眾狂拍專家卻示警：恐被安樂死

野生黑熊「亂入聖誕節遊行」　民眾狂拍專家卻示警：恐被安樂死。（圖／翻攝自X）

▲黑熊出現在遊行活動中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州當地聖誕遊行活動遭一個意外訪客搶走鋒頭，一頭野生黑熊竟然出現在活動中，悠閒漫步在遊行路線上，吸引附近民眾拿起手機拍攝，畫面在網路上瘋傳。

事件5日發生在加特林堡市(Gatlinburg)舉行的第50屆聖誕遊行活動，當時許多民眾齊聚在道路旁等待遊行活動，沒想到一頭野生黑熊出現在周圍充滿燈飾的遊行路線上。

許多民眾被眼前的景象嚇到，紛紛拿出手機拍攝，然而黑熊完全沒被民眾的騷動影響，繼續大搖大擺地走在路上，成為當晚活動中最受到注目的明星。

相關畫面後來在網路上瘋傳，還有網友拍到，同一隻熊後來在附近垃圾桶翻找食物，雖然許多人覺得事件有趣，不過田納西州野生動物資源局提醒，影片中這隻熊很明顯已經習慣和人接觸，若是繼續下去有可能會把人類當成食物，而面臨安樂死下場。

野生動物資源局人員表示，熊不應該像貓狗一樣靠近人類，而是應該遠離，目前市府已購買大量防熊垃圾箱，希望民眾能夠正確使用，並且與野生熊保持距離，「這隻熊已經出現習慣人類的情況，請大家幫忙保持這隻熊的野性，讓牠活下去」。

關鍵字： 黑熊聖誕遊行田納西州Gatlinburg北美要聞

野生黑熊「亂入聖誕節遊行」　民眾狂拍專家卻示警：恐被安樂死

