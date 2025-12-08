ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗。（圖／翻攝自Facebook／Sprig + Fern The Meadows）

▲小海豹出現在酒吧中。（圖／翻攝自Facebook／Sprig + Fern The Meadows）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭當地一間酒吧闖進一隻令人難以置信的訪客，店內監視器拍到，一隻小海豹竟然進到店內，還在店內到處閒逛把顧客嚇了一大跳，有趣畫面在網路上瘋傳。

事件發生在紐西蘭南島北部里奇蒙(Richmond)當地酒吧Sprig + Fern The Meadows，這家餐廳標榜歡迎顧客可以攜帶寵物入場，使得店內時常可看到許多寵物，然而近來店內卻出現海豹。

影片中可看到，一隻小海豹大搖大擺進到店中，還在店內四處閒晃。女老闆伊凡斯(Bella Evans)表示，她一開始看到海豹時，還以為只是普通的寵物犬，仔細一看才發現是海豹，「大家都嚇了一跳，不知道該怎麼辦」。

有顧客抓起毛衣，試圖幫忙把海豹從後門趕出店外，然而小海豹卻跑到洗碗機下躲藏起來，後來被一名顧客用酒吧中鮭魚披薩配料引誘到箱子中，在酒吧約待了25分鐘後，被前來現場的自然保護巡邏員安全帶走。

自然保護巡邏員表示，他們一連接到4通通報電話，一直在尋找這隻海豹，確保小海豹一切安好，並且送至附近安全棲息地Rabbit Island上野放。

關鍵字： 海豹酒吧紐西蘭動物RichmondSprig + Fern The Meadows紐澳要聞

