賣酒商店遭大盜洗劫　警到場發現「喝醉浣熊」大字形倒廁所地上

美國維吉尼亞州一間商店遭不速之客闖入，大量商品慘遭洗劫，店內一片凌亂，然而當警官抵達現場時傻眼發現，打劫商店的闖入者竟然不是人類，而是一隻喝醉浣熊，醉倒在廁所中呼呼大睡。

維吉尼亞州漢諾威郡(Hanover)警方11月29日早上接獲報案，當地酒類商店Ashland ABC Store發生案件，大量放置在貨架上的酒類商品慘遭洗劫、砸毀，現場到處散落著酒瓶碎片、凌亂貨架和傾倒紙箱。

警官從店主口中得知，「凶嫌」倒在浴室中昏倒了，前往一看竟然是一隻喝醉浣熊。從現場照片中可看，浣熊以臉部朝下、大字形的姿勢倒在馬桶旁，醉醺醺的樣子看起來就和一般醉漢一樣。

警方表示，這隻浣熊從天花板掉進商店後大鬧了一場，幾乎把貨架上的各種威士忌喝光，「大睡了幾個小時後，浣熊似乎沒有受傷（除了宿醉和糟糕的生活型態選擇），所以已經安全野放回戶外，希望牠明白闖空門絕對不是解決問題的方法」。

警方的幽默PO文在網路上獲得上千網友按讚，留言笑稱「至少牠知道最後要去廁所，已經比很多人好多了」、「沒事的，兄弟，我們都做過一樣的事」、「感謝分享，太有趣了，牠隔天宿醉一定很嚴重」、「如果是我喝了這麼多混酒，最後也會倒在廁所」。

