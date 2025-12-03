ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

賣酒商店遭大盜洗劫　警到場發現「喝醉浣熊」大字形倒廁所地上

賣酒商店遭大盜洗劫　警到場發現「喝醉浣熊」大字形倒廁所地上。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

▲喝醉浣熊大鬧商店，最後倒在地上。（圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一間商店遭不速之客闖入，大量商品慘遭洗劫，店內一片凌亂，然而當警官抵達現場時傻眼發現，打劫商店的闖入者竟然不是人類，而是一隻喝醉浣熊，醉倒在廁所中呼呼大睡。

維吉尼亞州漢諾威郡(Hanover)警方11月29日早上接獲報案，當地酒類商店Ashland ABC Store發生案件，大量放置在貨架上的酒類商品慘遭洗劫、砸毀，現場到處散落著酒瓶碎片、凌亂貨架和傾倒紙箱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警官從店主口中得知，「凶嫌」倒在浴室中昏倒了，前往一看竟然是一隻喝醉浣熊。從現場照片中可看，浣熊以臉部朝下、大字形的姿勢倒在馬桶旁，醉醺醺的樣子看起來就和一般醉漢一樣。

警方表示，這隻浣熊從天花板掉進商店後大鬧了一場，幾乎把貨架上的各種威士忌喝光，「大睡了幾個小時後，浣熊似乎沒有受傷（除了宿醉和糟糕的生活型態選擇），所以已經安全野放回戶外，希望牠明白闖空門絕對不是解決問題的方法」。

警方的幽默PO文在網路上獲得上千網友按讚，留言笑稱「至少牠知道最後要去廁所，已經比很多人好多了」、「沒事的，兄弟，我們都做過一樣的事」、「感謝分享，太有趣了，牠隔天宿醉一定很嚴重」、「如果是我喝了這麼多混酒，最後也會倒在廁所」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 浣熊商店醉酒喝醉維吉尼亞州警方Hanover北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吃薑母鴨都不揪】見媽要去吃好料哈士奇盧小小不讓她出門！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

2歲女童樹林中迷路失蹤一夜　「鄰居家狗狗」安全把她帶回家

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

20歲女大生路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝

2歲女童慶生切蛋糕「突然遭多人掃射」　恐怖攻擊4死11人中彈

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

社區管理員巡樓發現「懷孕貓媽媽走失」　飼主尷尬認領：牠是公的

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬跳蝦池1

虎獅打架汪衝進去調解　咬住老虎耳朵鎮壓全場

邊境牧羊犬跳蝦池2

貓咪半夜撞櫃台點餐

虎斑貓「假裝流浪貓」闖進家狂討摸　女打算收編嚇：7年前養過你

黑狗「搶上禮車」爆紅　3年後再參加迎娶又想上車啦！

賣酒商店遭大盜洗劫　警到場發現「喝醉浣熊」大字形倒廁所地上

見到5年前救援瀕死孤兒海豹　他驚喜：你帶寶寶來啦！

2歲女童樹林中迷路失蹤一夜　「鄰居家狗狗」安全把她帶回家

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

社區管理員巡樓發現「懷孕貓媽媽走失」　飼主尷尬認領：牠是公的

鏟屎官開箱新貓窩　主子「堅定選擇紙箱」奴才超崩潰

逛日本水族館見「電鰻點亮聖誕樹」　奇景掀熱議：牠也要上班？

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

醫美術後做好「保濕」到底是哪個步驟？多濕敷＋勤鎖水都很重要

出國3條高CP值航線！台北飛釜山單程1414元奪冠　比搭高鐵便宜

YouTube廣告變長？「要看20秒↑」一票有感怨：觀看體驗爛透

丫頭「摯愛命危」！　尪陪同簽「放棄急救」崩潰爆哭

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

罕見奇觀！他登頂第22次拍下老君山「仙氣罩頂」　

被叭一聲就停車！屏東騎士擋道問「安納啦」　最高罰3萬6

「全面禁用廚餘養豬」後年上路　彭啓明：部分縣市可能提早

南亞獲外資大舉搶近3萬張居買超王　台玻慘被倒貨

3米巨蟒抓到了！吃太撐逃不了　野放一半「吐出犬屍」

寵物動物熱門新聞

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

「懷孕貓」走失　飼主領回：是公的

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

這是誰的貓？空服員抱著貓巡走道

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工　一摸超反差

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

暴牙阿金長大走鐘　媽兩度驗DNA

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

2歲女童樹林中失蹤　鄰居家狗狗帶她回家

讀者迴響

熱門新聞

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

「懷孕貓」走失　飼主領回：是公的

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

這是誰的貓？空服員抱著貓巡走道

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工　一摸超反差

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

暴牙阿金長大走鐘　媽兩度驗DNA

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

2歲女童樹林中失蹤　鄰居家狗狗帶她回家

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

熱門寵物影片

更多
保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

虎獅打架汪衝進去調解　咬住老虎耳朵鎮壓全場

虎獅打架汪衝進去調解　咬住老虎耳朵鎮壓全場

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面