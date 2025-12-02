收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

▲女志工發現橘貓只是外表看起來凶狠。（圖／翻攝自TikTok／rosieandtheshelterpups）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女志工在動物收容所工作時發現一隻臭臉橘貓，由於小貓表情十分凶狠，態度也很冷漠，讓她猶豫要不要和這隻新來到收容所的小貓打招呼，沒想到當她伸出手後，被小貓的反應嚇到。

在猶他州當地動物收容所工作的女子凱拉(Kayla)，時常在TikTok上分享工作日常，近來她遇到一隻剛來到收容所的橘貓，由於小貓表情十分凶狠，一度讓她猶豫要不要親近貓咪，最後還是鼓起勇氣伸手。

影片中可看到，凱拉先把手停在小貓面前、讓牠熟悉自己的味道，眼看小貓沒有逃走，便大膽把手伸到頭上摸摸，沒想到原本警戒心很強的小貓不但沒有反抗，凶狠的表情也漸漸變得柔和，其實內心是一隻渴望獲得愛的小貓咪。

小貓反差萌的表現讓影片爆紅，獲得1千多萬點閱，讓網友笑稱「原來牠只是天生臭臉啊」、「我家小貓也是，只是長得比較冷漠，其實最喜歡撒嬌」。

小貓爆紅後卻傳出不幸消息，凱拉在其他影片中分享，後來她發現小貓為什麼臭臉的原因，其實小貓不是心情不好而是生病了，感染了貓白血病已經離世。許多網友不捨表示，「很欣慰牠在離世前，曾獲得過愛」、「謝謝你的影片，牠會繼續活在許多人心中」。