ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎。（圖／翻攝自TikTok／rosieandtheshelterpups）

▲女志工發現橘貓只是外表看起來凶狠。（圖／翻攝自TikTok／rosieandtheshelterpups）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女志工在動物收容所工作時發現一隻臭臉橘貓，由於小貓表情十分凶狠，態度也很冷漠，讓她猶豫要不要和這隻新來到收容所的小貓打招呼，沒想到當她伸出手後，被小貓的反應嚇到。

在猶他州當地動物收容所工作的女子凱拉(Kayla)，時常在TikTok上分享工作日常，近來她遇到一隻剛來到收容所的橘貓，由於小貓表情十分凶狠，一度讓她猶豫要不要親近貓咪，最後還是鼓起勇氣伸手。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@rosieandtheshelterpups First their sour then they’re sweet ???????? #spicykitten #animalsheltervolunteer #shelterkitten ♬ original sound - rosieandtheshelterpups

影片中可看到，凱拉先把手停在小貓面前、讓牠熟悉自己的味道，眼看小貓沒有逃走，便大膽把手伸到頭上摸摸，沒想到原本警戒心很強的小貓不但沒有反抗，凶狠的表情也漸漸變得柔和，其實內心是一隻渴望獲得愛的小貓咪。

小貓反差萌的表現讓影片爆紅，獲得1千多萬點閱，讓網友笑稱「原來牠只是天生臭臉啊」、「我家小貓也是，只是長得比較冷漠，其實最喜歡撒嬌」。

小貓爆紅後卻傳出不幸消息，凱拉在其他影片中分享，後來她發現小貓為什麼臭臉的原因，其實小貓不是心情不好而是生病了，感染了貓白血病已經離世。許多網友不捨表示，「很欣慰牠在離世前，曾獲得過愛」、「謝謝你的影片，牠會繼續活在許多人心中」。

關鍵字： 小貓動物收容所志工橘貓臭臉猶他州Kayla

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男子爬牆闖獅舍】落地瞬間遭「母獅狠撲」活活咬死

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

睡覺翻身「項鍊意外卡插座」　8歲童遭恐怖電擊1動作驚險救命

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

前一個顧客看中卻沒買　男撿起這張彩券買下「刮開中3千萬元」

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

搜救犬賽前咬娃娃賣萌　牠躺領犬員大腿超放鬆

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

狗勾睡到一半被主人拍醒　臭臉怒瞪：最好給我解釋

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

鏟屎官開箱新貓窩　主子「堅定選擇紙箱」奴才超崩潰

逛日本水族館見「電鰻點亮聖誕樹」　奇景掀熱議：牠也要上班？

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

聖誕樹附贈「小黃雞裝飾」　驕傲臉站屋頂裡面還當鳥窩

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

坐著發現「有人偷蹭大腿」　抓癢柴心虛回頭：沒幹嘛啊

拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

宏福苑大火增至156人亡　遺體照瘋傳！港警急喊：不要再散布

專訪／曾被勸「寫悔過書向北京道歉」　周冠威遭封殺堅定笑回：我不後悔

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

教召納入無人機訓練　賴清德：以實力達到真和平

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

寵物動物熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工　一摸超反差

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

香港大火救出272寵物　連魚都治療

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

讀者迴響

熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工　一摸超反差

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

香港大火救出272寵物　連魚都治療

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

半夜被賓士撞　調監視器可愛死

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

貓咪半夜撞櫃台點餐

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面