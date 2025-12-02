ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

拉布拉多度假突然失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回。（圖／翻攝自San Diego Fire-Rescue Department）

▲墜海拉布拉多被救回。（圖／翻攝自San Diego Fire-Rescue Department）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻近來到聖地牙哥度假時，發現一起前來旅行的寵物犬薩迪(Sadie)突然衝出住所失蹤，幸好夫妻在寵物的項圈上有安裝AirTag，沒想到追蹤發現愛犬竟然掉落大海，引發長達數小時的救援行動。

聖地牙哥消防救援部門表示，這對夫妻帶著所養的黑色拉布拉多混種犬薩迪一起到當地度假，2人拜訪親友時，看到薩迪突然從前門衝出去，從此失蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這對夫婦根據安裝在薩迪項圈上的AirTag一路追蹤，最後來到距離住所約2英里外的海邊，當他們走到海灘時聽聞，一隻狗狗從防波堤被浪捲入海中，那隻狗狗就是薩迪。

救援人員表示，他們接獲報案後和一艘美國防衛隊船抵達現場，對該區域進行搜尋，「我們搜尋了1個多小時，只能一直祈禱『拜託讓我們找到狗狗吧』，考量到拉布拉多游泳的能力，我們認為狗狗可能還活著」。

經過大規模搜尋仍沒有任何收穫，就在救生員陸續返回岸上時奇蹟突然發生，一艘救援艇在距離海灘半公里處發現了落水的薩迪，最後成功把薩迪帶回岸上。

當薩迪的主人得知愛犬被找到的消息時立刻激動落淚，「我們只是想要圓滿的結局，很開心薩迪能夠回家，在這場創傷事件中活下來」。

關鍵字： 寵物落海AirTag拉布拉多聖地牙哥Sadie

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

出門找狗瞬間遭猛獸飛撲狠咬　女全身血逃死驚呼：幸好狗沒事

睡覺翻身「項鍊意外卡插座」　8歲童遭恐怖電擊1動作驚險救命

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

前一個顧客看中卻沒買　男撿起這張彩券買下「刮開中3千萬元」

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

警犬巡邏認出「以前的爸爸」秒變臉　撲上去興奮狂撒嬌

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

搜救犬賽前咬娃娃賣萌　牠躺領犬員大腿超放鬆

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

狗勾睡到一半被主人拍醒　臭臉怒瞪：最好給我解釋

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

坐著發現「有人偷蹭大腿」　抓癢柴心虛回頭：沒幹嘛啊

拜拜被義天宮廟貓驚喜寵幸　她跪地5分鐘任憑「踏踏小腿」

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

宏福苑大火救出272隻寵物　連魚兒都獲救供氧感動無數人

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

嘉義女遇假軍官　解定存50萬投資虛擬幣遭攔阻

4檔台股主動式ETF年底搶募拚場　一表看各家投資特色、費用率

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」　結合茶文化與藝術融合新亮點

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

校園變美術館！協志工商捐50億校產　助嘉義縣成立第2座美術館

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

2億毒品叩關！52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　泰籍情侶收押

寵物動物熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

媽看三花貓牙齒　牠秒張口「啊」

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

香港大火救出272寵物　連魚都治療

讀者迴響

熱門新聞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

拜拜被廟貓寵幸　她跪地任憑踏踏

發現大腿被偷蹭　原來是柴下巴癢

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

媽看三花貓牙齒　牠秒張口「啊」

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

香港大火救出272寵物　連魚都治療

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪半夜撞櫃台點餐

貓咪半夜撞櫃台點餐

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面