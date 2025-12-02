拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

▲墜海拉布拉多被救回。（圖／翻攝自San Diego Fire-Rescue Department）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻近來到聖地牙哥度假時，發現一起前來旅行的寵物犬薩迪(Sadie)突然衝出住所失蹤，幸好夫妻在寵物的項圈上有安裝AirTag，沒想到追蹤發現愛犬竟然掉落大海，引發長達數小時的救援行動。

聖地牙哥消防救援部門表示，這對夫妻帶著所養的黑色拉布拉多混種犬薩迪一起到當地度假，2人拜訪親友時，看到薩迪突然從前門衝出去，從此失蹤。

這對夫婦根據安裝在薩迪項圈上的AirTag一路追蹤，最後來到距離住所約2英里外的海邊，當他們走到海灘時聽聞，一隻狗狗從防波堤被浪捲入海中，那隻狗狗就是薩迪。

救援人員表示，他們接獲報案後和一艘美國防衛隊船抵達現場，對該區域進行搜尋，「我們搜尋了1個多小時，只能一直祈禱『拜託讓我們找到狗狗吧』，考量到拉布拉多游泳的能力，我們認為狗狗可能還活著」。

經過大規模搜尋仍沒有任何收穫，就在救生員陸續返回岸上時奇蹟突然發生，一艘救援艇在距離海灘半公里處發現了落水的薩迪，最後成功把薩迪帶回岸上。

當薩迪的主人得知愛犬被找到的消息時立刻激動落淚，「我們只是想要圓滿的結局，很開心薩迪能夠回家，在這場創傷事件中活下來」。