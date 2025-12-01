出門找狗瞬間遭猛獸飛撲狠咬　女全身血逃死驚呼：幸好狗沒事

▲女子稱遭郊狼攻擊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名女子到屋外要把寵物犬叫回屋內時，發現郊狼竟然就在屋外，郊狼瞬間衝到她身上，並把她整個壓在卡車上攻擊，讓她臉部、手臂和腿部全都爆血受傷，但她很慶幸受傷的是自己而不是寵物犬，「我絕對不會讓你吃我的狗」。

46歲女子威拉德(Brandy Willard)11月21日在克萊斯維爾(Claysville)住家突然遭到郊狼攻擊，她表示，當時她試圖把躲在卡車下的寵物犬引出來，沒想到繞著車找狗時，突然看到附近有一隻郊狼，郊狼瞬間衝到她身上。

威拉德表示，郊狼當時把她整個人壓在卡車上攻擊，「我當時想說，好吧，我要死了，我的手扭得像是麻花一樣，試圖想把郊狼從我身上弄下來」。

恐怖攻擊導致威拉德臉部、手臂和腿都留下抓痕，她表示，「我感覺全身都很痛，好像全身被火燒一樣」。

幸運活下來的威拉德後來被緊急送醫，接受了預防狂犬病疫苗，雖然她確信自己是遭到郊狼攻擊，然而當局趕到現場調查後，仍無法確認攻擊她的是什麼動物，並稱真正的郊狼攻擊事件非常罕見。

威拉德十分慶幸自己能夠活下來，也很感激寵物犬沒有受傷，「我絕對不會讓我的狗被吃掉，絕對不會，我寧願我自己被吃掉」。