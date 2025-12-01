第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

▲女子發現愛上中途寄養的浪犬，不知該怎麼辦。（圖／翻攝自TikTok／gillian_paige）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子第一次擔任流浪犬中途家庭，希望能為她從小到大最愛的狗狗們盡一份心力，沒想到才帶了第一隻浪犬回家照顧就破防，9歲的黑色混種犬Rook一下就擄獲她的心，想到Rook未來會被其他人飼養，讓她非常難過。

女子吉莉安(Gillian)在TikTok上分享，她因為從小就喜歡狗，所以和紐約市當地動物慈善單位Muddy Paws Rescue合作，擔任中途家庭幫忙照顧需要救援的流浪犬，將患有皮膚病的9歲Rook帶回家照顧。

吉莉安表示，當她把Rook帶回家照顧後，內心立刻產生想要好好保護這隻狗狗的想法，Rook也很快就適應她家，所以當她被通知Rook要去參加收養活動時突然覺得好難過，因為她發現她已經愛上Rook，不希望讓別人來養她。

吉莉安崩潰在影片中表示，她知道擔任中途的自己不應該留住Rook，但是又控制不住自己的情緒，不知道該怎麼辦，忍不住在鏡頭前落淚。

影片獲得50多萬點閱，許多網友留言安慰，「我當中途照顧過十幾隻狗，每次我都覺得我不要再當中途了，結果還是繼續，因為這份工作很有意義」、「就算當中途失敗也沒關係，因為牠已經是你的孩子了」、「我寄養狗狗也失敗了，原本只打算收留2天，到現在已經8年」。

吉莉安後來在其他影片中表示，最後Rook決定留下來，所以她向機構提出收養申請，現在Rook已經正式成為她的家人，未來若是有機會，她不會排斥再幫忙當中途照顧有需要的流浪犬，或是幫Rook再添個兄弟。