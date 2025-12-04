高冷虎斑貓結紮後超黏人　「狂發呼嚕聲」討摸女嚇：5年來第一次

▲女驚訝虎斑貓性情大變。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女飼主發現家中虎斑貓Izzy帶去結紮後，性情居然有了驚人變化，原本個性冷漠又凶的貓，結紮後變得超親人，一天到晚想讓主人摸摸抱抱，還發出她飼養5年來第一次聽到的呼嚕聲，引發網友熱烈討論。

女網友11月26日在國外論壇Reddit上分享，虎斑貓Izzy原本不喜歡親近家中任何人和貓，結紮後卻個性大變，現在不但和家中另一隻貓相處融洽，對她的態度也和以前完全不一樣，

女子表示，Izzy以前根本不讓任何人碰，每次吃完飯就跑去躲在廚房櫥櫃上，然而現在居然主動進她房間，還跳上床想要摸摸抱抱，甚至發出呼嚕聲，「貓咪結紮後真的會差這麼多嗎？我太震驚了」。

貼文曝光後獲得破千人按讚，許多網友留言，「沒錯喔，母貓受到荷爾蒙影響，天性比較謹慎，如果母貓不再有需要照顧小貓的壓力，就會變得比較放鬆，公貓也是一樣，結紮後攻擊性通常會降低」、「我家貓咪也是，結紮後變得非常愛撒嬌」、「5年不間斷的發情會讓貓感到痛苦，所以牠的行為改變並不奇怪，結紮終於讓牠解脫了」。