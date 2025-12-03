虎斑貓「假裝流浪貓」闖進家狂討摸　女打算收編嚇：7年前養過你

▲女子發現闖進家中的流浪貓十分眼熟。（圖／翻攝自TikTok／nicole.j.billington）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子在自家院子發現一隻流浪貓，由於貓咪態度友善，不但喜歡喵喵叫、討摸摸，與家中其他寵物也相處得很好，讓她產生了收編念頭，沒想到正要收編時才發現，貓咪其實是7年前消失的寵物，竟然自己跑回家中。

女子妮可(Nicole)在網路上分享，上月她家院中突然出現一隻陌生虎斑貓，由於該貓咪和家中虎斑貓Sassy長得很像，她原本還誤認是寵物，仔細看才發現是不認識的貓咪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

妮可在影片中表示，「我以前從沒見過這隻貓，或是…我以為我沒見過」，流浪貓不但和家中寵物貓、寵物犬都處得很好，而且還一直向她撒嬌，不斷蹭頭、喵喵叫，看起來一點也不像第一次見面的陌生貓，她打算要收編時才驚覺，這隻貓其實是她7年前走失的寵物。

妮可表示，11年前她從一群出生小貓中帶了2隻小貓回家，分別是Sassy和Tigger，2隻小貓長相十分相似，然而養了3年後，某天Tigger卻突然消失，「過去7年來，我們一直很掛念Tigger，希望牠平安無事」，沒想到Tigger竟然自己回來了。

妮可放上Tigger 7年前與現在模樣的比對，所有特徵都符合，「我好開心牠回家了」。感人影片吸引上百網友留言，「我的天啊，牠居然記得你們」、「牠看起來似乎有人在照顧，真不敢相信牠回家了」。