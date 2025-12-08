ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了。（圖／翻攝自TikTok／whaler.and.flapjack）

▲女子沒想到狗狗看到她的表情會一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／whaler.and.flapjack）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名女主人去安親班接狗狗回家，沒想到所養的黃金獵犬一看到她反應超激動，不但整隻狗狗立刻衝到玻璃旁，還露出超哀怨的表情，似乎在抱怨「太好了，你終於回來接我了」，在網路上爆紅。

女主人漢娜(Hannah)在網路上分享，她近來將家中8個月大黃金獵犬Flapjack送去寵物安親班，沒想到第一天去接狗狗下課時，看到狗狗出現沒料想到的反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@whaler.and.flapjack Spotted ???????? #goldenretriever #doglover #dogmom ♬ original sound - ???????????????? ????☀️

影片中可看到，Flapjack在安親班上課時發現主人來了，立即衝向漢娜所在位置，大大的臉幾乎緊貼著玻璃，眼神中滿是激動和安心。漢娜表示，她本來以為去接寵物時，狗狗看到她會很開心，沒想到卻是一副鬆一口氣的樣子。

狗狗的反應讓許多網友心疼，紛紛留言「牠看著你，眼神好像在說，『馬麻，趕快帶我離開這裡』」、「不要這樣看著我」、「我的天啊，這太可愛了」。漢娜回應，雖然Flapjack表現出哀怨的樣子，其實在安親班玩得很開心，「因為隔天散步時牠拼命拉著我，想去安親班找朋友玩」。

關鍵字： 黃金獵犬安親班寵物萌寵Flapjack

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

高冷虎斑貓結紮後超黏人　「狂發呼嚕聲」討摸女嚇：5年來第一次

女二手店花300元買「超醜粉紅豬撲滿」　打開驚見6萬多現金

女記者播報遭「暴走海鷗」高速撞臉　眼角瞬間噴血全被拍

科學老師用「Google共享文件」私聊學生　在教室、家中性虐被捕

虎斑貓「假裝流浪貓」闖進家狂討摸　女打算收編嚇：7年前養過你

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒　老闆娘曝：牠叫葉允熙

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

任何時候都嘴角上揚！　微笑臘腸狗離世飼主悼：你曾療癒好多人

【廣編】貓犬高齡化時代來臨　法國皇家齊聚專家推動熟齡貓犬健康照護

奴才買了好多窩都不睡！　橘貓只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

日本10年銷售第一！挑嘴貓也難以抵擋的五星美味冠軍「銀湯匙乾糧」新登場！

日本7.6大地震青森6傷「大多被砸」！　民宅火災、道路坍塌

福特「電動野馬2026年式」登場！實體後門把手終於回歸操作更直覺

派拉蒙發起「敵意收購」搶親Netflix　豪砸3.3兆要買華納兄弟

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

青森7.6強震第一視角！台旅客房內「狂搖60秒」東西全倒、衝扶電視

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

日本政府發布7.0以上大地震警告　青森八戶市全面停課

愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了

才有人送電鍋被判刑　清潔工帶廢棄辦公椅回家「一二審全無罪」

《灌籃高手》作者剛畫完聯動圖...安西教練聲優同日辭世網鼻酸

寵物動物熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

讀者迴響

熱門新聞

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

安親班下課　阿金「激動趴窗」表情超哀怨

山羌「半截寶特瓶套嘴」死亡　疑餵食犬貓間接害命

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

微笑臘腸狗離世　曾療癒好多人

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

黑狗搶上禮車爆紅　3年後又想上車啦

愛貓4點叫醒全家　監控見騷擾過程

熱門寵物影片

更多
新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面