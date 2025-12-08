寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

▲女子沒想到狗狗看到她的表情會一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／whaler.and.flapjack）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名女主人去安親班接狗狗回家，沒想到所養的黃金獵犬一看到她反應超激動，不但整隻狗狗立刻衝到玻璃旁，還露出超哀怨的表情，似乎在抱怨「太好了，你終於回來接我了」，在網路上爆紅。

女主人漢娜(Hannah)在網路上分享，她近來將家中8個月大黃金獵犬Flapjack送去寵物安親班，沒想到第一天去接狗狗下課時，看到狗狗出現沒料想到的反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，Flapjack在安親班上課時發現主人來了，立即衝向漢娜所在位置，大大的臉幾乎緊貼著玻璃，眼神中滿是激動和安心。漢娜表示，她本來以為去接寵物時，狗狗看到她會很開心，沒想到卻是一副鬆一口氣的樣子。

狗狗的反應讓許多網友心疼，紛紛留言「牠看著你，眼神好像在說，『馬麻，趕快帶我離開這裡』」、「不要這樣看著我」、「我的天啊，這太可愛了」。漢娜回應，雖然Flapjack表現出哀怨的樣子，其實在安親班玩得很開心，「因為隔天散步時牠拼命拉著我，想去安親班找朋友玩」。