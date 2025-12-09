ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女童放學回家遭偏心汪無視　「直衝哥哥懷中」網爆笑：最愛不是你

女童放學回家遭偏心汪無視　「直衝哥哥懷中」網爆笑：最愛不是你。（圖／翻攝自TikTok／conopo）

▲女童遭寵物犬無視，畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／conopo）

記者李振慧／綜合報導

家中毛孩雖然深受大家喜愛，然而在毛孩心中卻可能只有一個最喜愛的成員。國外一戶家庭的監視器意外拍到，一名女童放學回家時，意外發現自己不是寵物犬最愛成員的那一刻，讓許多網友大呼心疼。

女子寇特妮(Courtney)近來在TikTok上分享，家中2名兒女放學時，女兒開心跑向寵物犬Maisy想要抱抱，然而Maisy卻繞過她，直衝到兒子懷中、興奮地不停搖尾巴，女兒只能獨自站在角落。

@conopo Edit #2- we're open to adding a new cat to the family for her, but I'm going to need a sponsor @Chewy ♬ Can-Can - Johann Strauss Orchestra

影片曝光後獲得100多萬的驚人點閱，許多網友為女童的情況感到心疼，「她站在那裡，一副『你看不到我』的表情，哭」、「女孩的眼神看起來好傷心」、「趕快為她再養一隻狗」、「我在我家狗的心中也是第二名」，不過也有網友指出，狗狗發現女童離開時，有趕緊追上去。

寇特妮表示，Maisy自從來到家中後，立即和兒子成為最好的朋友，雖然女兒在影片中看起來有點落寞，但其實她完全沒有生氣，比起狗狗她其實更喜歡貓，而且家中還有另外一隻狗狗和她感情比較好。

