狗狗開門讓牛馬進屋歡樂開趴　主人回家看「派對現場」傻眼

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲北領地議員馬凱（Andrew Mackay）近日分享了一段特別的家庭趣事，他某日回家時驚訝發現，自家寵物狗竟讓一頭寵物牛和一匹寵物馬進了客廳，瞬間把家裡變成了動物樂園，寵物們的奇妙冒險也被寵物監視器完整記錄，讓他哭笑不得。

事件發生在馬凱跟未婚妻外出用餐時，影片中可以看見，兩隻寵物狗用鼻子將玻璃門推開，開心地跑到院子玩耍，但由於門沒有關好，不久後一頭名字叫蘇（Sue）的寵物牛就從院子溜進了屋內，另一隻名叫蟋蟀（Cricket）的寵物馬隨後也跟著進入，一牛一馬就這樣開心的在房間內四處探索。

▲狗狗開門讓牛馬進來家裡嗨，主人回家看派對現場傻眼。（圖／翻攝自臉書）

馬凱透過手機查看寵物監視器時，第一時間發現牛出現在畫面裡，驚訝之餘立刻通知未婚妻並趕回家。他笑說，他們才離家10分鐘，狗就用鼻子推開了門，「完全沒想到牠們會邀請其他動物來家裡玩。」

馬凱回到家後，看見客廳已變成了動物派對現場，寵物們在屋子裡玩耍了大約一個半小時，把櫥櫃上的東西幾乎掃到地板上，原本留給雞的蔬菜廚餘也被甩得到處都是，牛和馬還喝了魚缸的水，場面讓他哭笑不得，也讓他對自家寵物狗的「交際能力」刮目相看。