拉拉只對監視器吠叫　女狂收通知揭「背後原因」：心碎又可愛

拉拉對監視器狂吠　女狂收通知發現「背後原因」網心碎：快回家。（圖／翻攝自TikTok／beau.the.labracadabrador）

▲女子發現寵物犬不停吠叫原因。（圖／翻攝自TikTok／beau.the.labracadabrador）

記者李振慧／綜合報導

許多飼主都會在家中安裝寵物監視器，以便隨時查看毛小孩情況，然而國外一名女子意外發現，每當她外出時，所養的拉布拉多Beau會故意在鏡頭前不停吠叫，背後原因讓她覺得可愛又有些心碎。

女子在為寵物犬開設的TikTok帳號上分享，每當她不在家時，寵物犬Beau會一直對著寵物監視器吠叫。影片中可看到Beau在空蕩蕩家中坐在攝影機前，不停地吠叫，臉上表情卻是充滿開心與期待。

@beau.the.labracadabrador #labracadabrador #labrador #dog #funnydog ♬ original sound - Beau the Labracadabrador

女子表示，「因為我的狗知道，只要牠不斷對著寵物監視器叫，監視器就會發通知給我，然後牠就可以和我通話了」，對於狗狗不停吠叫的原因，讓她覺得心情有些複雜。

影片獲得100多萬點閱，許多網友留言，「感覺好像毛小孩在你上班的時候，沒事就打電話給你」、「我會覺得滿心碎的，寶貝想你了」、「我覺得很可愛，趕快回家陪陪牠」、「狗狗超聰明又可愛」，也有網友認為Beau可能自己在家很寂寞，或許可以考慮再養一隻狗陪伴。

