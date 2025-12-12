汪汪隊退役典禮／米格魯超萌職業病　黑拉拉跟領犬員回家幸福肥

▲AJ圓潤的身材超級吸睛。（影／記者李依融攝）



記者李依融／採訪報導

農業部12日舉辦退役工作犬表揚典禮，偵搜犬AJ由原領犬員領養，爸爸特地帶牠從高雄來參加，而檢疫犬Jeff當場展現「職業病」，對著箱子一陣嗅聞，準確地選擇坐在裝有鮮花的紙箱旁，示意媽媽「這裡有問題」，即使退休了還是展現出工作狂性格。

8歲的AJ原是駐守金門的偵搜犬，今年初退休後就由領犬員爸爸游孟杰領養，爸爸表示，AJ小時候是在新北市警犬隊受訓，後來被選為偵搜犬，大約2歲就到金門直到8歲退役才跟著他回高雄，而AJ也是他第一隻帶領的狗狗，從一開始相處，爸爸就安排著AJ退休後要自己收編。

▲AJ前一天就從高雄來台北，掛上專屬表揚獎牌很自豪。（圖／記者李依融攝）



AJ在表揚典禮中最讓人難以忽視的，便是牠圓潤的身材，即使是隻「黑色顯瘦」的拉布拉多，但牠圓潤的屁屁還有超有力的尾巴，讓每個經過牠的人都忍不住讚嘆「這身材太誘人」。爸爸笑說，AJ值勤期間體重大約27、28公斤，但是實在太貪吃了，「玩具跟吃之間，毫無疑問選擇吃」，以致於退役後幸福肥，現在大約有30多公斤，要抱起來簡直像在重訓。

▲爸爸要抱起AJ彷彿在重訓，未來也會多加留意AJ的體重啦！（圖／記者李依融攝）

檢疫犬Jeff原本則是在松山機場服役的狗狗，目前已經11歲屬於非常資深的檢疫犬，入境的肉類、蔬果全逃不過牠的「狗鼻子」，而領養牠的也是在檢疫單位的「同事」。媽媽笑說，Jeff原本是牠的同事，得知Jeff退役要找領養人，她實在難以抵擋Jeff的可愛，便主動報名，最終順利讓Jeff從同事變成家人。

▲聰明的Jeff現在還有「搜包裹」的習慣。（圖／記者李依融攝）

Jeff個性「人人好」非常活潑，雖然退役了還是有「職業病」，當記者會結束後大家在撤場時，Jeff忍不住嗅聞每一個紙箱，最後在一個裝有鮮花的箱子旁坐下，正當眾人疑惑時媽媽理解了牠的行為，原來鮮花在海關屬於違禁品，Jeff盡責地指出「這裡有問題！」，媽媽也稱讚牠給牠獎勵，讓寶貝對於完成任務超級自豪。

▲Jeff在現場展現「職業病」，示意媽咪有鮮花。（影／記者李依融攝）

媽媽表示，平常在家時廚房就是Jeff的「重地」，大部分的狗狗都在廚房等吃的，但是對Jeff來說，肉類、香蕉、蘋果都是不能帶進國內的「有疑慮物品」，因此牠總是會開啟「汪汪隊雷達」相當盡責。

今年（民國114年）共有28隻公部門工作犬退役，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬。此次表揚典禮不僅為狗狗們頒發專屬徽章，還送上「汪汪隊大禮包」，包含飼料、玩具、保健品等豐富禮物，此外慈愛動物醫院、愛屋動物醫院也提供未來醫療8折優惠，慈愛動物醫院董事長陳安祥表示「很榮幸能加入守護汪汪隊的行列」。

農業部長陳駿季表示，目前現役工作犬有264隻，9月2日起所有現役值勤犬皆完成保險納保作業，這也是亞洲首創對國家值勤犬的照顧福利，未來也將持續推動「工作犬退役儲糧計畫」，邀請企業與公部門合作，讓守護「國家汪汪隊」更加完善。

▲農業部號召與企業合作，提供國家汪汪隊更好的照顧。（圖／記者黃克翔攝）

▲AJ無條件選擇吃，不小心就「幸福肥」啦！（圖／記者黃克翔攝）