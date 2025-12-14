ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
穿山甲遭盜獵2周沒吃喝太虛弱　照核磁共振「唯一保命辦法」　

落難穿山甲康復之路。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

▲穿山甲正在接受核磁共振檢查，獸醫們也戰戰兢兢。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

記者李依融／綜合報導

一隻穿山甲躺在核磁共振掃描儀上，這是非常罕見的景象。烏莫亞庫魯拉野生動物中心(Umoya Khulula Wildlife Centre)主任表示，其實這是院內第一次替穿山甲麻醉檢查，「因為牠們的生理結構不適合插管，所以風險很高，但這是我們救牠的唯一辦法。」

這隻叫做Heritage的穿山甲遭到非法盜獵，整整2周被裝在麻布袋裡沒吃沒喝，被發現時骨瘦如柴、嚴重脫水，尾巴拖在地上走都走不穩。獸醫為牠做了X光與CT掃瞄檢查，都未能查出確切原因，因此獸醫們認為，若是想挽救這隻穿山甲的生命，唯有麻醉後做核磁共振檢查。

落難穿山甲康復之路。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

▲穿山甲難以插管麻醉，因此這是一項艱鉅的任務。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

獸醫師看著掃描結果，戰戰兢兢地等待1個小時，當穿山甲甦醒時，所有人都鬆了一口氣。結果顯示，Heritage的脊椎出現罕見感染，這也是獸醫團隊第一次在穿山甲身上看到種情況，「我們無法確定具體原因，但可以肯定的是，盜獵加劇了病情。」

落難穿山甲康復之路。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

▲獸醫師判斷唯有做核磁共振確認病因，才能拯救Heritage的生命。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

Heritage經過藥物注射、口服治療，休養了2個月，病況終於逐漸好轉，再次麻醉以核磁共振檢查，確認治療成效極佳，Heritage已經痊癒了。救援團隊表示，牠們照顧過約100隻穿山甲，大多都非常害羞，只有Heritage個性溫順，能乖巧地配合檢查。

確認Heritage能在野外獨立生活後，救援團隊在牠的原棲地附近找到合適的地點野放，並持續追蹤後續的情況確認「回家之路」一切平安。

落難穿山甲康復之路。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

▲Heritage被救起時生命垂危，經過治療後已經痊癒。（圖／翻攝自Umoya Khulula Wildlife Centre）

