搜救犬超自律「狂跑跑步機」！還會要求速度快　網驚：超像AI

搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24

圖文／CTWANT

社團法人台灣偵搜犬協會自2018年成立，其領犬員和犬隻參與過多項救援行動，更會用心地在民眾捐款的紙本收據信封上，讓狗狗親自蓋上腳印，吸引網友熱烈關注。而近日台灣偵搜犬協會在官方帳號PO出一段影片，可見米格魯「Wilson」竟自律地在跑步機上運動，以訓練體能，讓不少網友直呼：「狗都比我自律！」

「台灣偵搜犬協會志工隊-中部分隊」於15日晚間在社群平台Threads上PO出一段影片，配文寫道「自律是一件很恐怖的事情。#自律#維持體能」。而在畫面中可見領犬員把房門打開後，直擊初級搜救犬「Wilson」正在跑步機上運動，Wilson見狀還看了領犬員兩眼，畫面相當逗趣。

影片曝光後，至今已吸引破萬人按讚，大票網友紛紛留言表示「一臉運動完後要出秘密任務的樣子」、「狗都比你自律，趕快去運動」、「對不起，我連狗都不如」、「連狗都比我自律努力」、「自律的狗最可怕」、「他在那邊努力跑步的時候，還多看了你兩眼，有夠可愛的」、「突然覺得躺在床上看這影片的我好廢啊」。

對於不少人也懷疑是AI影片，台灣偵搜犬協會小編也隨即回應，「統一回覆：真的不是AI，速度牠會要求，太慢會叫」，並附上仰拍視角的畫面，顯示出Wilson明顯能發現跑步機速度變慢或變快，會抬頭示意或是小聲吠叫。

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

▲搜救犬自律跑跑步機。（圖／翻攝自Threads＠tdda_cd24）

