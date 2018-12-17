戲精汪上秒露出尖牙　聽爸「哼」秒裝乖：我們相親相愛

▲沒看過這麼會演戲的汪汪，金馬得主非你莫屬！（影／網友Charlynn Yin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

變臉太快了吧！米克斯「吉利」因為不爽和杜賓犬「巴士」磨蹭臉頰，面露兇惡怒瞪對方，好玩的是，只要爸拔一轉頭，牠就會立刻裝出和藹可親的模樣，許多網友被汪汪變臉速度給笑翻。網友Charlynn Yin日前分享影片到臉書社團「米克斯傳奇」，並寫道「不看牠就欺負別人，一看就秒裝乖。」

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▲本汪教你什麼叫變臉比翻書還快！

Charlynn Yin受訪時表示，「牠們從小就一起長大感情相當好，唯獨我們在跟吉利玩時，只要巴士湊過來牠就會氣噗噗地吠叫。」這天爸拔罰牠們要相親相愛不能嘟嘴生氣，於是把牠們的臉靠在一起磨蹭，心機重的吉利趁爸拔不注意時露出尖牙想要偷咬巴士，不過只要爸拔回頭一「哼」，吉利馬上裝出無辜表情，一旁的杜賓則是滿臉問號的想趕快逃離現場，麻麻笑說，「變臉比翻書還快就是在講你。」

▲杜賓：哼！誰准你坐在我身上。

汪汪個性天差地遠，因為吉利是女生很懂得討人歡心，只要爸拔一生氣牠就馬上翻肚撒嬌求原諒，反觀巴士則像呆頭鵝一樣傻傻地站在那被罵，或是跑到籠子裡躲起來，不過巴士就算被吉利欺負，還是很喜歡黏在牠旁邊，Charlynn Yin無奈表示，「又愛又恨的關係啊！」

▲唯一和平的一張合照XD。

影片上傳後許多網友笑翻歪樓，紛紛留言表示，「金鐘獎得主了這個」、「拔拔再慢一秒⋯有人就要沒鼻子啦！」、「雙面狗」、「杜賓表示：我還是趕快離開！」、「演技派第一名」、「兇狠頭逼」、「很會裝喔！」、「反倒是杜賓容忍度比較高哈哈」、「杜賓表示：.......」。

▲這張照片的笑點全被法鬥一人包辦。

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