4個月大淡定獅子兔任人嬰兒抱　見鏡頭害羞躲起來：倫家怕怕～

<br>

記者吳鎮良／採訪報導

踏進《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》，所有的寵物商品全都一覽無遺，而且當有毛孩正在做寵物美容，整個過程也相當透明化，讓每一位毛爸媽都可以很放心的將毛寶貝交給美容師。此外，店長劉曉惠不僅致力推廣領養代替購買也相當有愛心，就連超萌Q的店兔「灰灰」也是她救回來的哦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

頭份店一共分成3大區，有販賣毛孩用品、寵物美容區，以及待領養動物櫥窗，而店兔「灰灰」就住在其中一個櫥窗裡。灰灰是一隻大約4個月大的獅子兔，是隻個性淡定又親人的小男生，當初剛到店裡時大概一個月大左右，是櫥窗內最小的一隻，可能因為身型瘦小，所以都搶不到食物。

▲店兔灰灰原先在店長懷裡像嬰兒般躺著，結果一看到鏡頭就害羞的躲起來。（圖／記者吳鎮良攝）



▲▼《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》店門口及內部環境。（圖／記者吳鎮良攝）



店長劉曉惠回憶，「當時在櫥窗裡包含灰灰一共有3隻兔子，牠是最膽小的，總是窩在角落，比較少出來到外面，有天突然發現牠昏迷倒地，疑似有低血糖的現象，我們在當天晚上就做了急救的動作，不停地灌葡萄糖、牛奶等流質食物...，只要牠能喝進去的我們都試，也怕牠失溫所以我們放了保暖燈。」

還好堅強的的灰灰在隔天一早就比較有活力了，不過店長和店員們仍沒有放下戒心，持續細心地給這小生命灌食，灌了3天左右，發現牠自己會吃草了才放心。店長劉曉惠說，「從那天起，灰灰就奇蹟的活了下來，現在是《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》的店兔哦！」

▲灰灰個性隨和又淡定。（圖／記者吳鎮良攝）



▲灰灰是店長和店員一同救活的小生命。（圖／記者吳鎮良攝）



灰灰個性超隨和，可以任人擺布，就連嬰兒抱的姿勢也可以喔！店長劉曉惠透露，很少兔子可以讓人反著抱，因為兔子是個還蠻容易緊張的動物，而且生氣時會踢人，但牠都不會，「從來沒有發過脾氣，就算是美容師幫牠修毛、剪指甲，牠都會很淡定、很配合。」

逗趣的是，這天在採訪的過程中，原本灰灰還在店長懷裡嬰兒抱，但當牠一看到有鏡頭在拍攝時，居然害羞得自己翻成正面，而且把頭部縮了起來，模樣超可愛！對於有民眾問到，灰灰現在可以認養嗎？對此店長則表示，「灰灰目前沒有開放認養，已經有感情了捨不得，畢竟是從自己手上救活的，不過店內的櫥窗有4隻小奶貓還在等家。」

▲櫥窗內有4隻小貓咪在等家喔！（圖／記者吳鎮良攝）



在櫥窗內的4隻可愛小奶貓，是民眾不久前在自家車庫撿到的，當時只聽到微弱的喵喵聲，但附近沒有看到母貓，於是帶著這4隻小生命，到《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》尋求店長的幫助。劉曉惠說，「當初送來的時候我預估10天左右，因為還沒有開眼；從餵奶開始照顧，每3個小時就要餵一次，半夜也要起來餵，員工比較辛苦。」

不過要注意的是，現在這4隻小貓咪還沒開放認養，因為還太小了，目前光是吃飼料都還要泡軟還能吃，預計還要2-3個禮拜才會開放認養。店長劉曉惠表示，認養人需滿20歲，基本的經濟能力要有，我們也會宣導貓咪長大後要結紮，還有預防針和晶片是一定要做的；另外也會宣導想認養的飼主們，一定要到現場看看，看這幾隻貓咪跟你有沒有緣分，這點是最重要的喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲等到小奶貓們在大些，店長才打算開放認養。（圖／記者吳鎮良攝）

【東森寵物雲商店頭份店資訊】

電話：037-670509

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號