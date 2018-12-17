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平價飾品擺上去秒變A貨！　她曝「活體皮草」最有質感部位

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寵物小組／綜合報導

運用「活體皮草」就能讓平價飾品一秒變高級！家住香港的飼主Mei Wong日前看到有趣的拍照教學，馬上找來愛犬「春嬌」試試。沒想到，看起來有塑膠感的飾品一擺到春嬌的皮毛上，果然質感飆升，讓網友看了直呼「瞬間變成A貨」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲平價飾品擺上去秒變A貨！　她曝「活體皮草」最有質感部位。（圖／粉專「王春嬌 Giu Wong ギョウちゃん」提供）

▲原本看起來黯淡普通的飾品。（圖／粉專「王春嬌 Giu Wong ギョウちゃん」提供，下同）

Mei Wong在臉書社團「米克斯傳奇」分享，前一陣子看到很實用的拍照教學，只要把平價飾物放在「真皮草」上就能瞬間變高級。其中，她最推薦的「活體皮草」部位竟是屁股毛，「肉多好置物又有質感。」

▲平價飾品擺上去秒變A貨！　她曝「活體皮草」最有質感部位。（圖／粉專「王春嬌 Giu Wong ギョウちゃん」提供）

▲飾品一放到「活體皮草」上，質感瞬間飆升。

照片中，本來黯淡普通的飾品在春嬌白毛襯托下，竟顯得價值非凡，也讓Mei Wong大讚，「大創貨色變SOGO！」不過，鏡頭一拉遠，只見春嬌趴在地上，臀部擺著綠色飾品，表情似乎有點無奈，模樣超可愛。

▲平價飾品擺上去秒變A貨！　她曝「活體皮草」最有質感部位。（圖／粉專「王春嬌 Giu Wong ギョウちゃん」提供）

▲春嬌的屁股毛襯托了飾品的質感。（春嬌身上紅紅的是過敏的關係喔！）

網友們看了照片，紛紛留言笑說，「這招太棒了，沒想到」、「是真皮貨沒錯啊！」也有人曬出自家歐告照片求解，「像這種黑底的啊⋯⋯要放什麼拍才會好看呢？」Mei Wong則建議，「珍珠鑽石來試看看！！」

▲一口下肚！狗狗超強「吞藥神技」　結束滿臉懵：我吃了甚麼？。（圖／粉專「王春嬌 Giu Wong ギョウちゃん」提供，下同）

▲可愛的春嬌。

Mei Wong受訪時說，7年前她搬到台南，當時養的狗剛去世，就想去收容所看看，「結果就看到跟以前的狗毛色一樣的春嬌，就收編了。」後來她帶著3歲的春嬌搬到香港，就定居到現在。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 王春嬌米克斯活體皮草飾品

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