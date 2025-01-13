厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

▲賓士妹「汪汪」超愛找哥哥玩，虎斑哥「兩點」脾氣超好，不會生氣但一臉厭世。（影／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

寶寶委屈但寶寶承擔！桃園市有一對貓兄妹，分別是2歲的虎斑「兩點」和3個月的「汪汪」，2隻毛孩的個性天差地別。這天兩點舒服地躺在棉被上，調皮的汪汪跑過來玩牠的尾巴，無奈的哥哥一臉「放棄貓生」，厭世的甩動尾巴哄妹妹，放棄掙扎的模樣彷彿歷經滄桑，搞笑的一幕剛好被記錄下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虎斑兩點的脾氣超級好。（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



兩點的脾氣是出了名的好，幾乎不會生氣，是一隻天使貓貓，相反的汪汪則是喜歡調皮搗蛋的機靈鬼，飼主直呼牠為「小屁孩」，常常找哥哥打架。汪汪是最近才收編的小浪貓，鄰居幫忙尋找貓媽媽好幾天都沒有結果，於是便被現在的主人收留。剛回到家的汪汪會和家中的貓前輩們打來打去，不過溫馴的大貓總會控制力道，不會傷到妹妹。

▲兩隻毛孩的感情超好，是互補組合。（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發佈後觀看次數高達2.6萬次，網友紛紛留言「用尾巴控制距離，還可以趁機偷打幾拳」、「好厭世的育兒方法」、「自帶逗貓棒」、「眼神死」、「育兒有成」、「偷偷用尾巴扁幾下」，頑皮的汪汪能遇上這麼溫柔的大貓，也算是超級有緣的互補組合了。