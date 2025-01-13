ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

 

▲賓士妹「汪汪」超愛找哥哥玩，虎斑哥「兩點」脾氣超好，不會生氣但一臉厭世。（影／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

寶寶委屈但寶寶承擔！桃園市有一對貓兄妹，分別是2歲的虎斑「兩點」和3個月的「汪汪」，2隻毛孩的個性天差地別。這天兩點舒服地躺在棉被上，調皮的汪汪跑過來玩牠的尾巴，無奈的哥哥一臉「放棄貓生」，厭世的甩動尾巴哄妹妹，放棄掙扎的模樣彷彿歷經滄桑，搞笑的一幕剛好被記錄下來。

▲（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虎斑兩點的脾氣超級好。（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩點的脾氣是出了名的好，幾乎不會生氣，是一隻天使貓貓，相反的汪汪則是喜歡調皮搗蛋的機靈鬼，飼主直呼牠為「小屁孩」，常常找哥哥打架。汪汪是最近才收編的小浪貓，鄰居幫忙尋找貓媽媽好幾天都沒有結果，於是便被現在的主人收留。剛回到家的汪汪會和家中的貓前輩們打來打去，不過溫馴的大貓總會控制力道，不會傷到妹妹。

▲（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻毛孩的感情超好，是互補組合。（圖／網友@fatduduahfat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片發佈後觀看次數高達2.6萬次，網友紛紛留言「用尾巴控制距離，還可以趁機偷打幾拳」、「好厭世的育兒方法」、「自帶逗貓棒」、「眼神死」、「育兒有成」、「偷偷用尾巴扁幾下」，頑皮的汪汪能遇上這麼溫柔的大貓，也算是超級有緣的互補組合了。

關鍵字： 虎斑貓賓士貓厭世無奈放棄貓生尾巴

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

浪浪喵星人被收編超調皮　自開旋轉桶蓋「埋頭狂吃飼料」

臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾合力解救成功

乳牛貓排隊乖等奴才泡澡　自覺走進浴缸「下一個換我享受」

「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

浪貓闖家中！女子氣炸怒趕走...下秒見斑紋落淚：走35Km為了見我

薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

媽媽嘴硬「不喜歡養貓」　土地公廟遇三花小姊妹「一起帶回家」

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

高壯叔叔喊「過來」臘腸狗自動翻肚　媽笑：只對他這樣

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

網紅貓「囡鼻」突離世　「吃飯時走了」飼主感慨：有尊嚴地離開

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

厭世虎斑帶娃「放棄貓生」　尾巴敷衍弄逗賓士妹妹：心好累

高壯叔叔喊「過來」臘腸狗自動翻肚　媽笑：只對他這樣

赤山龍湖巖捐贈住警器造福台南六甲　守護弱勢居家安全

孤悽身影曝！鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

美聯航客機高空失壓！　60秒「驟降逾6000英尺」緊急轉降

太太年薪120萬！婚後「不生孩也想不上班」　突問1句他傻眼了

外資：美恐放緩降息腳步　壓抑科技股表現

快訊／台中大雅工廠「全面燃燒」！恐怖火煙狂竄　警消灌救中

宜蘭3車連環撞！賓士追撞等紅燈廂型車側翻　駕駛送醫

Faker向《黑白大廚》冠軍學做菜！切蒜時大廚緊張：受傷的話我得退役

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

台航加造兩艘6.4萬噸節能船　員工加薪3-4%、預發獎金5個月

寵物動物熱門新聞

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

薩摩耶與寶寶加密通話　深情對望

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

高壯叔叔喊「過來」 臘腸狗自動翻肚

汪誤吞球　獸醫妙手幫嘔出爆歡呼

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓被收編　自開旋轉蓋狂吃飼料

重病狗狗告別派對　鄰居送暖摸摸

汐止民宅惡臭藏81貓　遭罰40萬3千元

讀者迴響

熱門新聞

麻雀同框超巨猛禽　反差感萌翻網友

浪貓闖家中！女子見斑紋落淚：走35Km為了見我

薩摩耶與寶寶加密通話　深情對望

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

高壯叔叔喊「過來」 臘腸狗自動翻肚

汪誤吞球　獸醫妙手幫嘔出爆歡呼

一輩子被鎖著　受虐狗狗「第一次看到下雪」

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

虎斑貓跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

外送出現紅燒貓肉麵　花色笑噴網

浪貓被收編　自開旋轉蓋狂吃飼料

重病狗狗告別派對　鄰居送暖摸摸

汐止民宅惡臭藏81貓　遭罰40萬3千元

加州野火400動物燒傷　白狗變灰狗

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面