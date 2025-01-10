麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

▲麻雀冷靜站「超巨大猛禽」同框休息，反差感萌翻網友。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

電線桿的電線上最常看到的，就是許多麻雀排排站的畫面，外國有一名野鳥愛好者近日出門拍攝時，就發現有大量麻雀站在電線上，特殊的是旁邊有2隻「超巨大猛禽」也站在旁邊，畫面一出立刻引發網友熱議，也有人好奇「麻雀不怕被吃嗎？」

日本網友@chibiko_todo經常在個人X分享野生鳥類的照片，他近日出門拍攝麻雀時，看見有大約8隻身材嬌小的麻雀站在電線上休息，旁邊卻突兀地站著2隻體型超過麻雀數倍的「超巨大猛禽」，強烈的反差感讓他趕緊將畫面拍下，也好奇這2隻「猛禽」為何會全身髒兮兮。

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照片分享後立刻引發網友熱議，有人笑說，「牠應該經歷了很艱難的歷險」、「看起來牠現在還不餓」、「麻雀也濕濕的，可能是因為雨或雪的緣故」、「麻雀不怕被吃嗎」、「太會拍了吧，看到評論後我才發現，原來有兩隻鳥並肩」、「旁邊都是食物，這裡是天堂嗎」，也有內行網友認出，照片中的猛禽應該是黑鳶。

至於網友好奇，麻雀會不會被黑鳶吃掉，事實上黑鳶是中型猛禽，食性非常廣泛，同時身為清除者和頂尖掠食者，除了會主動打獵，獵捕魚類、小型鳥類、囓齒類、兩棲類、爬蟲類外，也會用屍體、腐肉和人類廢棄物，因此麻雀確實有可能被黑鳶攻擊。